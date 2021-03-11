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ضمك يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق

Time منذ 45 دقيقة
Views 1507
ضمك يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق

ماجد محمد (صدى):
سقط نادي ضمك، في فخ التعادل الإيجابي "1-1" أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وسجل ضمك، هدفه الوحيد في المباراة، برأسية من نجمه فاروق شافعي، بعد 8 دقائق فقط من بداية الشوط الأول، و ورد الاتفاق بهدف عبدالله السالم في الدقيقة الـ 46.

وبهذه النتيجة، رفع ضمك، رصيده إلى النقطة 21، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، ليقترب أكثر من الهبوط إلى الدرجة الأولى، بينما وصل الاتفاق، إلى النقطة 32، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين، بشكل مؤقت.

Time واتساب
الاتفاق
ضمك

أحدث التعليقات

الملل
اهم شي تلقي واحد يقراه ولو توزعونه صدقه عنه فالاخرة خير وابقي اما التمثال اللي اعطوه هديه هئية الترفيه ياويل من كان السبب وعمل التمثال
ناصر
هذول مجرمين وقتلوا اناس ابرياء شلون حكم ابتدائي يعني يمكن سجن فقط ؟؟؟ وليه مايعلنوا اسمائهم والله غريبة
عبدالله
ذيل الكلب يبقى اعوج
مسالم
أتعجب ممن يستغربون المواقف القطرية بالرغم من المصالحة الهشة... الا يفهمون ان حكام قطر ماهم الا هياكل كرتونية يحركها اسيادهم في تركيا وإسرائيل... فهم لا يملكوا من أمرهم شئ.... ليس الخشم في الخشم هو الذي يشفي النفوس المريضة...
ابو يزن
كمارا ريالين كثيره فيه ممكن رضي والدين وارزاق ب

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