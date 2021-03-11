ضمك يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق

ماجد محمد (صدى):
سقط نادي ضمك، في فخ التعادل الإيجابي "1-1" أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وسجل ضمك، هدفه الوحيد في المباراة، برأسية من نجمه فاروق شافعي، بعد 8 دقائق فقط من بداية الشوط الأول، و ورد الاتفاق بهدف عبدالله السالم في الدقيقة الـ 46.
وبهذه النتيجة، رفع ضمك، رصيده إلى النقطة 21، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، ليقترب أكثر من الهبوط إلى الدرجة الأولى، بينما وصل الاتفاق، إلى النقطة 32، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين، بشكل مؤقت.