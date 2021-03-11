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الإرياني: منظمات دولية تمول فرقة الزينبيات الحوثية المسؤولة عن قمع نساء اليمن

Time منذ ساعة
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الإرياني: منظمات دولية تمول فرقة الزينبيات الحوثية المسؤولة عن قمع نساء اليمن

فهمي محمد (صدى):
‏كشف وزير الإعلام اليمني معمر الارياني عن نموذج للابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في مناطق سيطرتها والعبث الذي تمارسه بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتمويل أنشطة المليشيا التحريضية والتخريبية وما يسمى "المجهود الحربي" بدلا من توظيفها في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمستحقين.

وقال إن بعثة الاتحاد الاروربي، ومنظمة جي اي زد ، والتعاون الالماني، مطالبين بتوضيح حيثيات تمويل دورة نظمتها ما تسمى "المؤسسة اليمنية للاعلام المستقل" التابعة لاحد اعضاء مليشيا الحوثي، لتدريب عدد من منتسبات تشكيل "الزينبيات" الذي يتولى مهام قمع النساء اليمنيات.

وأضاف : نطالب المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة لمراجعة أدائها وعدم الخضوع لاملاءات وابتزاز مليشيا الحوثي، وتنفيذ انشطتها وفقا للمعايير والأهداف المعلنة وعلى رأسها تقديم الدعم الانساني والاغاثي للمتضررين من الحرب التي فجرها نقلاب الحوثي، والاسهام في بناء السلام.

Time واتساب
اليمن
معمر الارياني
فرقة الزينبيات الحوثية

أحدث التعليقات

الملل
اهم شي تلقي واحد يقراه ولو توزعونه صدقه عنه فالاخرة خير وابقي اما التمثال اللي اعطوه هديه هئية الترفيه ياويل من كان السبب وعمل التمثال
ناصر
هذول مجرمين وقتلوا اناس ابرياء شلون حكم ابتدائي يعني يمكن سجن فقط ؟؟؟ وليه مايعلنوا اسمائهم والله غريبة
عبدالله
ذيل الكلب يبقى اعوج
مسالم
أتعجب ممن يستغربون المواقف القطرية بالرغم من المصالحة الهشة... الا يفهمون ان حكام قطر ماهم الا هياكل كرتونية يحركها اسيادهم في تركيا وإسرائيل... فهم لا يملكوا من أمرهم شئ.... ليس الخشم في الخشم هو الذي يشفي النفوس المريضة...
ابو يزن
كمارا ريالين كثيره فيه ممكن رضي والدين وارزاق ب

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