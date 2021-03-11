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الاتصالات توضح " كيف تتصرف إذا اشتكى الطفل من تعرضه للتنمر؟"

Time منذ ساعة
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الاتصالات توضح " كيف تتصرف إذا اشتكى الطفل من تعرضه للتنمر؟"

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كيفية التصرف في حال اشتكى الطفل من التنمر عبر العالم الرقمي.

وقالت الوزارة أنه لابد من الاستماع للطفل ولمعاناته وتشجيعه للحديث عن المشكلة، وبث الطمأنينة في نفسه وتقديم الدعم له،وعدم اللجوء إلى خيار منع الكفل من استخدام الإنترنت و الأجهزة التي بحوزته.

وأضافت الوزارة "إذا كنت تريد أن يشعر طفلك بالثقة فلا تغضب أو تشعر بالحزن عندما يخبرك طفلك انه تعرض للتنمر,لا بد أن تشعر طفلك أنه يستطيع التحدث معك بحريه وأنك سوف تستمع له بدون غضب او لوم او إطلاق أحكام مسبقة أو تعرضه لعقاب".

وتابعت: "تحقق من عمق المشكلة أين تعرض لها الطفل هل هي مجموعة من التعليقات أم أنها مستمرة بشكل كبير ومؤدي.،و أكد للطفل أنك تشعر به وتعي ما يتعرض له. تأكد من مدى تأثر طفلك من هذه المشكلة وماهي اثارها على شخصيته".

وأشارت إلى ضرورة تقديم النصيحة للطفل بعدم الرد او مجارات المتنمر بسلوكه، وتوضيح له آلية حظر المتنمر وضرورة توثيق الاعتداء بأخذ أدلة للتنمر ورفع تقرير للإبلاغ عنه على المنصة التي حصل التنمر عبرها، حيث وضعت كافة القنوات الرقمية سُبلًا للحد من التنمر وتوعية مستخدمها بذلك".

وأكدت أنه يمكن التبليغ عبر الرقم الموحد لبلاغات التحرش في المملكة 911 أو عبر تطبيق كلنا أمن حيث تم إضافة البلاغات الخاصة بالجرائم الإلكترونية (المساس بالحياة الشخصية – التهديد – الابتزاز وغيرها).

Time واتساب
وزارة الاتصالات
التنمر

أحدث التعليقات

الملل
اهم شي تلقي واحد يقراه ولو توزعونه صدقه عنه فالاخرة خير وابقي اما التمثال اللي اعطوه هديه هئية الترفيه ياويل من كان السبب وعمل التمثال
ناصر
هذول مجرمين وقتلوا اناس ابرياء شلون حكم ابتدائي يعني يمكن سجن فقط ؟؟؟ وليه مايعلنوا اسمائهم والله غريبة
عبدالله
ذيل الكلب يبقى اعوج
مسالم
أتعجب ممن يستغربون المواقف القطرية بالرغم من المصالحة الهشة... الا يفهمون ان حكام قطر ماهم الا هياكل كرتونية يحركها اسيادهم في تركيا وإسرائيل... فهم لا يملكوا من أمرهم شئ.... ليس الخشم في الخشم هو الذي يشفي النفوس المريضة...
ابو يزن
كمارا ريالين كثيره فيه ممكن رضي والدين وارزاق ب

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