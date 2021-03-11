الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط 50 بدلة عسكرية و150 من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

Time منذ 27 دقيقة
Views 1350
ضبط 50 بدلة عسكرية و150 من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض من ضبط 50 بدلة عسكرية و150 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة خلال جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المجمعة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة ومكتب العمل في الرياض.

Time واتساب
الرياض
بدلة عسكرية
أنواط

أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح ماكلها غير المسيكين راعي الدباب 😁
سعد
ارفع لك القبعة يا استاذ ماجد
عبد الله المحيميد
المفروض الله يرسل الموت للشيطان
سعيد الهلالي
الاسئوية صعبة صعبة صعبة قوية يا فقراوية وقفوا اهداف البطولة من اجلكم وطرد لاعب بداية الشوط الاول الاضافي من اجلكم وعجزتم تفوزون. ما فيه الا يرشحونكم كالعادة بخررررررررقه
عبد الله
صدقوني هو مرتكب ذنوب كبيره عشان كذا الله ارسل عليه الموت

أخر الأخبار

هتان باهبري يقترب من الأهلي
هتان باهبري يقترب من الأهلي
Time منذ 8 دقائق Views 1250
فولفو تزيح الستار عن سيارتها الجديدة XC60 موديل 2022
فولفو تزيح الستار عن سيارتها الجديدة XC60 موديل 2022
Time منذ 15 دقيقة Views 1163
بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين
بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين
Time منذ 20 دقيقة Views 1407
زوج الفنانة يسرا يحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة 
زوج الفنانة يسرا يحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة 
Time منذ 23 دقيقة Views 325
ضبط 50 بدلة عسكرية و150 من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض
ضبط 50 بدلة عسكرية و150 من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض
Time منذ 27 دقيقة Views 1350
تدور المشاكل وجابت العيد
تدور المشاكل وجابت العيد
Time منذ 30 دقيقة Views 256
نهاية مؤلمة لثور حاول مواجهة نمر
نهاية مؤلمة لثور حاول مواجهة نمر
Time منذ 30 دقيقة Views 415
الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 
الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 
Time منذ 31 دقيقة Views 1498
تجيك المصايب
تجيك المصايب
Time منذ 31 دقيقة Views 299
"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب
"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب
Time منذ 38 دقيقة Views 1726