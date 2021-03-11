الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 

نواف السالم (صدى):
اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا قبل مواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطلبت إدارة الاتحاد، حكاماً أجانب في كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال، وفقًا لـ"المدينة".
ومن المقرر أن فريق الاتحاد يواجه نظيره الهلال، على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، يوم 9 أبريل القادم، حيث أن الاتحاد، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال "الوصيف"، والذي تنقصه مباراة أمام الوحدة، في الجولة الـ23.