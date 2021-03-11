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الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1498
الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 

نواف السالم (صدى):
اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا قبل مواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطلبت إدارة الاتحاد، حكاماً أجانب في كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال، وفقًا لـ"المدينة".

ومن المقرر أن فريق الاتحاد يواجه نظيره الهلال، على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، يوم 9 أبريل القادم، حيث أن الاتحاد، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال "الوصيف"، والذي تنقصه مباراة أمام الوحدة، في الجولة الـ23.

Time واتساب
الهلال
نادي الاتحاد
دوري المحترفين
كلاسيكو
كلاسيكو الهلال

أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح ماكلها غير المسيكين راعي الدباب 😁
سعد
ارفع لك القبعة يا استاذ ماجد
عبد الله المحيميد
المفروض الله يرسل الموت للشيطان
سعيد الهلالي
الاسئوية صعبة صعبة صعبة قوية يا فقراوية وقفوا اهداف البطولة من اجلكم وطرد لاعب بداية الشوط الاول الاضافي من اجلكم وعجزتم تفوزون. ما فيه الا يرشحونكم كالعادة بخررررررررقه
عبد الله
صدقوني هو مرتكب ذنوب كبيره عشان كذا الله ارسل عليه الموت

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