"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارةالصحة، الدكتور محمد عبدالعالي، إن المناعة منذ أخذ اللقاح ستبدأ بالساعات والأيام والأسابيع بالارتفاع حتى تصل إلى المناعة العالية التي يمكن بعدها أن يكون الإنسان في حالة أمان أعلى بكثير ممن لم يأخذوا اللقاح في مقاومة هذا الفيروس ولكن ذلك يستغرق أسابيع.
وأضاف محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"أخذ لقاح فايروس كورونا لا يضعف المناعة"، لافتا:" عدد من تلقوا اللقاح تجاوز أكثر من مليون و700 ألف".
ولفت:"يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص في المناسبات الاجتماعية 20 شخص"، موضحا:"نحو 500 موقع في المملكة لتقديم لقاح كورونا".