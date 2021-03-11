الأعداد السابقة للصحيفة

"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب

Time منذ 38 دقيقة
Views 1726
"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارةالصحة، الدكتور محمد عبدالعالي، إن المناعة منذ أخذ اللقاح ستبدأ بالساعات والأيام والأسابيع بالارتفاع حتى تصل إلى المناعة العالية التي يمكن بعدها أن يكون الإنسان في حالة أمان أعلى بكثير ممن لم يأخذوا اللقاح في مقاومة هذا الفيروس ولكن ذلك يستغرق أسابيع.

وأضاف محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"أخذ لقاح فايروس ‎كورونا لا يضعف المناعة"، لافتا:" عدد من تلقوا اللقاح تجاوز أكثر من مليون و700 ألف".

ولفت:"يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص في المناسبات الاجتماعية 20 شخص"، موضحا:"نحو 500 موقع في المملكة لتقديم لقاح ‎كورونا".

Time واتساب
وزارةالصحة
لقاح
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح ماكلها غير المسيكين راعي الدباب 😁
سعد
ارفع لك القبعة يا استاذ ماجد
عبد الله المحيميد
المفروض الله يرسل الموت للشيطان
سعيد الهلالي
الاسئوية صعبة صعبة صعبة قوية يا فقراوية وقفوا اهداف البطولة من اجلكم وطرد لاعب بداية الشوط الاول الاضافي من اجلكم وعجزتم تفوزون. ما فيه الا يرشحونكم كالعادة بخررررررررقه
عبد الله
صدقوني هو مرتكب ذنوب كبيره عشان كذا الله ارسل عليه الموت

أخر الأخبار

هتان باهبري يقترب من الأهلي
هتان باهبري يقترب من الأهلي
Time منذ 8 دقائق Views 1250
فولفو تزيح الستار عن سيارتها الجديدة XC60 موديل 2022
فولفو تزيح الستار عن سيارتها الجديدة XC60 موديل 2022
Time منذ 15 دقيقة Views 1163
بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين
بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين
Time منذ 20 دقيقة Views 1407
زوج الفنانة يسرا يحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة 
زوج الفنانة يسرا يحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة 
Time منذ 23 دقيقة Views 325
ضبط 50 بدلة عسكرية و150 من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض
ضبط 50 بدلة عسكرية و150 من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض
Time منذ 26 دقيقة Views 1349
تدور المشاكل وجابت العيد
تدور المشاكل وجابت العيد
Time منذ 29 دقيقة Views 256
نهاية مؤلمة لثور حاول مواجهة نمر
نهاية مؤلمة لثور حاول مواجهة نمر
Time منذ 30 دقيقة Views 415
الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 
الاتحاد يطلب حكامًا أجانب قبل كلاسيكو الهلال 
Time منذ 31 دقيقة Views 1496
تجيك المصايب
تجيك المصايب
Time منذ 31 دقيقة Views 299
"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب
"هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا؟".. ومتحدث الصحة يجيب
Time منذ 38 دقيقة Views 1726