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بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين

Time منذ 20 دقيقة
Views 1407
بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين

علي القحطاني (صدى):
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، الحالات التي يفرض فيها زكاة على الأرض.

 

وقال المطلق "الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي مقرونة بالصلاة" لافتا إلى أن "الأرض ماتجب بها الزكاة دائما,ولايمكن دفع الزكاة في عدة حالات منها اذا اشتري الشخص أرض وأراد أن ينبي عليها بيت أو استراحة أو عمارة".

وأضاف الشيخ المطلق أن الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين وهما " إذا اشترى الشخص أرض ليبيعها ويتكسب منها ، أو يشتريها ليبني عليها ويبيعها"

ورد المطلق على تساءل من شخص تضمن "لدى أرض وحال عليها الحول ، ولا يوجد لدي مال لدفع الزكاة ماذا أفعل؟",حيث قال إذا كان الشخص لايوجد لديه مال تكون الزكاة دين في ذمته.

Time واتساب
الأرض
الزكاة
عبدالله بن محمد المطلق

أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح ماكلها غير المسيكين راعي الدباب 😁
سعد
ارفع لك القبعة يا استاذ ماجد
عبد الله المحيميد
المفروض الله يرسل الموت للشيطان
سعيد الهلالي
الاسئوية صعبة صعبة صعبة قوية يا فقراوية وقفوا اهداف البطولة من اجلكم وطرد لاعب بداية الشوط الاول الاضافي من اجلكم وعجزتم تفوزون. ما فيه الا يرشحونكم كالعادة بخررررررررقه
عبد الله
صدقوني هو مرتكب ذنوب كبيره عشان كذا الله ارسل عليه الموت

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