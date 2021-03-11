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رئيس يوفنتوس مهاجما رونالدو: "يجب بيعه سريعا"

Time منذ ساعة
Views 1575
رئيس يوفنتوس مهاجما رونالدو: "يجب بيعه سريعا"

وكالات (صدى):
شن جيوفاني كوبولي المدير التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، هجوما كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، مشيرا إلى صفقة فاشلة.

وقال المدير التنفيذي السابق ليوفنتوس، في تصريحات تليفزيونية: "كريستيانو رونالدو كانت صفقة فاشلة بالتأكيد، وأكن كل التقدير لرونالدو، أنه لاعب عظيم، ولكنه مكلف للغاية".

وأضاف: "كل هدف يسجله رونالدو، يساوي مليون يورو، فيجيب على يوفنتوس بيعه سريعا".

كان يوفنتوس قد ودع دوري الأبطال، من الدور ثمن نهائي، بالفوز على بورتو البرتغالي (3-2)، في لقاء الإياب، حيث تسبب رونالدو في هدف الفريق البرتغالي الثاني.

Time واتساب
يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا
رونالدو

أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح ماكلها غير المسيكين راعي الدباب 😁
سعد
ارفع لك القبعة يا استاذ ماجد
عبد الله المحيميد
المفروض الله يرسل الموت للشيطان
سعيد الهلالي
الاسئوية صعبة صعبة صعبة قوية يا فقراوية وقفوا اهداف البطولة من اجلكم وطرد لاعب بداية الشوط الاول الاضافي من اجلكم وعجزتم تفوزون. ما فيه الا يرشحونكم كالعادة بخررررررررقه
عبد الله
صدقوني هو مرتكب ذنوب كبيره عشان كذا الله ارسل عليه الموت

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