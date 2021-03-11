رئيس يوفنتوس مهاجما رونالدو: "يجب بيعه سريعا"

وكالات (صدى):
شن جيوفاني كوبولي المدير التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، هجوما كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، مشيرا إلى صفقة فاشلة.
وقال المدير التنفيذي السابق ليوفنتوس، في تصريحات تليفزيونية: "كريستيانو رونالدو كانت صفقة فاشلة بالتأكيد، وأكن كل التقدير لرونالدو، أنه لاعب عظيم، ولكنه مكلف للغاية".
وأضاف: "كل هدف يسجله رونالدو، يساوي مليون يورو، فيجيب على يوفنتوس بيعه سريعا".
كان يوفنتوس قد ودع دوري الأبطال، من الدور ثمن نهائي، بالفوز على بورتو البرتغالي (3-2)، في لقاء الإياب، حيث تسبب رونالدو في هدف الفريق البرتغالي الثاني.