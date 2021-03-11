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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية، والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

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المملكة
سوق الأسهم

أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
ابوبدر
هذا اللي يخلي الواحد يخاف يعرس من جنسية غير جنسيته اختلاف الاراء واختلاف العادات واختلاف الاحوال والاوضاع المادية واذا حصل امر بين الزوجين وصار كل واحد منهم يبي يحتكر الابناء لصالحه ويحرم الطرف الاخر منهم . انا فكرت اتزوج من برا ولكن هذا اللي بالضبط خفت منه انه في المستقبل وصارت مشكلة ببن الزوجين فقد تخدعك تقول اك باروح لدولتي ازور عائلتي او احضر مناسبة ثم تسحب عليك وتجيب قرار في بلدها ضدك بحضانة الابناء ناهيك عن انك ممكن ترفع عليك قضية ولكن اعرس من بلدك اقل سيء ان حصل بينكم مشاكل وعندكم الناء اقلها بتقدر تشوفهم وتاخذهم عندك او العكس.
fares
على خير
fares
العقاب الشديد له ولامثالة
رااايق
حسناً *** أذا ما طاعك الزمان *** أشرب رمان ** ههههههههه

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