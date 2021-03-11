«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 390 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 267 حالة ، فيما توفي 6 حالات جديدة – يرحمهم الله - .
وسجلت منطقة الرياض 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ومنطقة مكة المكرمة 48 إصابة ومنطقة الحدود الشمالية 30 إصابة ومنطقة المدينة المنورة 29 إصابة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .
وتواصل مراكز اللقاح توفير لقاح كورونا بالمجان بعد التسجيل على تطبيق صحتي وحجز موعد ، مع التأكيد على مأمونية اللقاح .
كما تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارت والجهات المختصة مراقبة الأماكن العامة والمنشآت للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لضمان عدم ارتفاع معدل الإصابات .