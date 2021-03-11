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«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 25 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 390 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 267 حالة ، فيما توفي 6 حالات جديدة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ومنطقة مكة المكرمة 48 إصابة ومنطقة الحدود الشمالية 30 إصابة ومنطقة المدينة المنورة 29 إصابة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح توفير لقاح كورونا بالمجان بعد التسجيل على تطبيق صحتي وحجز موعد ، مع التأكيد على مأمونية اللقاح .

كما تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارت والجهات المختصة مراقبة الأماكن العامة والمنشآت للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لضمان عدم ارتفاع معدل الإصابات .

 

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وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
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أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
ابوبدر
هذا اللي يخلي الواحد يخاف يعرس من جنسية غير جنسيته اختلاف الاراء واختلاف العادات واختلاف الاحوال والاوضاع المادية واذا حصل امر بين الزوجين وصار كل واحد منهم يبي يحتكر الابناء لصالحه ويحرم الطرف الاخر منهم . انا فكرت اتزوج من برا ولكن هذا اللي بالضبط خفت منه انه في المستقبل وصارت مشكلة ببن الزوجين فقد تخدعك تقول اك باروح لدولتي ازور عائلتي او احضر مناسبة ثم تسحب عليك وتجيب قرار في بلدها ضدك بحضانة الابناء ناهيك عن انك ممكن ترفع عليك قضية ولكن اعرس من بلدك اقل سيء ان حصل بينكم مشاكل وعندكم الناء اقلها بتقدر تشوفهم وتاخذهم عندك او العكس.
fares
على خير
fares
العقاب الشديد له ولامثالة
رااايق
حسناً *** أذا ما طاعك الزمان *** أشرب رمان ** ههههههههه

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