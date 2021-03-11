حسم مصير "حمد الله" مع النصر والكشف عن مفاجأة مرتقبة

ماجد محمد (صدى):
كشفت وسائل إعلام مغربية اليوم الخميس عن اعتزام نجم النصر المغربي عبد الرازق حمد الله البقاء في صفوف النصر .
وأكدت أن حمد الله لا ينوي الرحيل كما تشير بعض الشائعات وأنه يعتزم تطوير آدائه حتى ينجح في المشاركة بتتويج النصر بلقب دوري أبطال آسيا وأنه يصر على ذلك ليحفر اسمه في سجلات النادي التاريخية وقلوب جماهير النصر .
ويبدأ النصر منافسات دوري أبطال آسيا 2021 في أبريل المقبل كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .
وكان حمد الله قد واجه بعض الانتقادات ؤخراً بسبب تراجع آدائه بجانب خلافاته المالية مع إدارة النصر وعدد من زملائه ما دفع البعض للحديث عن رحيله .