"الأحوال المدنية": 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول للمواليد

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس ضوابط تسجيل الإسم الاول ، وذلك على النحو التالي :
1- يجوز تسجيل الاسم معرف بـ " ال " في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدراجة بالمجتمع مثل " البراء ، العنود ، الجوهرة ، الوليد " .
2- يسجل الاسم مجرداً من الالقاب مثل لقب " السيد " .
3- لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم .
4- لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل " محمد صالح ، محمد مصطفى "
5- يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل " عبد الرسول " .