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"الأحوال المدنية": 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول للمواليد

Time منذ 34 دقيقة
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"الأحوال المدنية": 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول للمواليد

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس ضوابط تسجيل الإسم الاول ، وذلك على النحو التالي :

1- يجوز تسجيل الاسم معرف بـ " ال " في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدراجة بالمجتمع مثل " البراء ، العنود ، الجوهرة ، الوليد " .

2- يسجل الاسم مجرداً من الالقاب مثل لقب " السيد " .

3- لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم .

4- لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل " محمد صالح ، محمد مصطفى "

5- يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل " عبد الرسول " .

 

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وزارة الداخلية
الأحوال المدنية
تسجيل الأسماء
المواليد

أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
ابوبدر
هذا اللي يخلي الواحد يخاف يعرس من جنسية غير جنسيته اختلاف الاراء واختلاف العادات واختلاف الاحوال والاوضاع المادية واذا حصل امر بين الزوجين وصار كل واحد منهم يبي يحتكر الابناء لصالحه ويحرم الطرف الاخر منهم . انا فكرت اتزوج من برا ولكن هذا اللي بالضبط خفت منه انه في المستقبل وصارت مشكلة ببن الزوجين فقد تخدعك تقول اك باروح لدولتي ازور عائلتي او احضر مناسبة ثم تسحب عليك وتجيب قرار في بلدها ضدك بحضانة الابناء ناهيك عن انك ممكن ترفع عليك قضية ولكن اعرس من بلدك اقل سيء ان حصل بينكم مشاكل وعندكم الناء اقلها بتقدر تشوفهم وتاخذهم عندك او العكس.
fares
على خير
fares
العقاب الشديد له ولامثالة
رااايق
حسناً *** أذا ما طاعك الزمان *** أشرب رمان ** ههههههههه

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