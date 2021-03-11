محكمة أمريكية تحرم أب سعودي من ابنته

الرياض (صدى):
قررت محكمة أمريكية الحكم بحضانة طفلة والدها مواطن سعودي لوالدتها الأمريكية بعد أن هربت الأم إلى الولايات المتحدة مصطحبة الطفلة معها .
وتعود القضية لعام 2019 حيث اقنعت الأم الأمريكية طليقها المواطن السعودي بالسفر إلى أمريكا لزيارة اسرتها برفقة ابنتهما وكانت حينها قد وقعت على اتفاقية حضانة في السعودية .
وبالفعل نفذت الأمريكية خطتها ورفعت قضية حضانة في الولايات المتحدة وصدر حكم حضانة لها رغم انتهاكها للإتفاقية التي وقعت عليها الأمر الذي يحرم الأب من ابنته والعيش في وطنه .
وأكد محامي المواطن السعودي أنه تم الإعتراض على الحكم الصادر ولا تزال القضية مفتوحة .