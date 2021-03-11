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محكمة أمريكية تحرم أب سعودي من ابنته

Time منذ 48 دقيقة
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محكمة أمريكية تحرم أب سعودي من ابنته

الرياض (صدى):
قررت محكمة أمريكية الحكم بحضانة طفلة والدها مواطن سعودي لوالدتها الأمريكية بعد أن هربت الأم إلى الولايات المتحدة مصطحبة الطفلة معها .

وتعود القضية لعام 2019 حيث اقنعت الأم الأمريكية طليقها المواطن السعودي بالسفر إلى أمريكا لزيارة اسرتها برفقة ابنتهما وكانت حينها قد وقعت على اتفاقية حضانة في السعودية .

وبالفعل نفذت الأمريكية خطتها ورفعت قضية حضانة في الولايات المتحدة وصدر حكم حضانة لها رغم انتهاكها للإتفاقية التي وقعت عليها الأمر الذي يحرم الأب من ابنته والعيش في وطنه .

وأكد محامي المواطن السعودي أنه تم الإعتراض على الحكم الصادر ولا تزال القضية مفتوحة .

 

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مواطن
الطفلة
محكمة امريكية
الحضانة

أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
ابوبدر
هذا اللي يخلي الواحد يخاف يعرس من جنسية غير جنسيته اختلاف الاراء واختلاف العادات واختلاف الاحوال والاوضاع المادية واذا حصل امر بين الزوجين وصار كل واحد منهم يبي يحتكر الابناء لصالحه ويحرم الطرف الاخر منهم . انا فكرت اتزوج من برا ولكن هذا اللي بالضبط خفت منه انه في المستقبل وصارت مشكلة ببن الزوجين فقد تخدعك تقول اك باروح لدولتي ازور عائلتي او احضر مناسبة ثم تسحب عليك وتجيب قرار في بلدها ضدك بحضانة الابناء ناهيك عن انك ممكن ترفع عليك قضية ولكن اعرس من بلدك اقل سيء ان حصل بينكم مشاكل وعندكم الناء اقلها بتقدر تشوفهم وتاخذهم عندك او العكس.
fares
على خير
fares
العقاب الشديد له ولامثالة
رااايق
حسناً *** أذا ما طاعك الزمان *** أشرب رمان ** ههههههههه

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