الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ضبط أكثر من 45 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق .
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 21 مخالف لقيامهم بالرعي في مواقع ممنوعة ، كما تم ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة الذي يمنع نقل الرمال وتجريفها دون تصريح .
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين بحوزتهم طن حطب محلي بمدينة الرياض ، بجانب ضبط 16 مقيم ومواطن وهم يعرضون حطب محلي للبيع في مناطق " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والرياض ، والشرقية ، وجازان ، والحدود الشمالية "
وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 62 شاحنة و4 جرافات تم إستخدامها في تجريف الراضي ونهل الرمال ، وتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحقهم .