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ضبط أكثر من 45 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق

Time منذ ساعة
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ضبط أكثر من 45 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ضبط أكثر من 45 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق .

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 21 مخالف لقيامهم بالرعي في مواقع ممنوعة ، كما تم ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة الذي يمنع نقل الرمال وتجريفها دون تصريح .

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين بحوزتهم طن حطب محلي بمدينة الرياض ، بجانب ضبط 16 مقيم ومواطن وهم يعرضون حطب محلي للبيع في مناطق " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والرياض ، والشرقية ، وجازان ، والحدود الشمالية "

وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 62 شاحنة و4 جرافات تم إستخدامها في تجريف الراضي ونهل الرمال ، وتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحقهم .

Time واتساب
الإدارة العامة للمجاهدين
القوات الخاصة للأمن البيئي
حطب محلي

أحدث التعليقات

fares
نسال الله السلامة والعفو والعافية
ابوبدر
هذا اللي يخلي الواحد يخاف يعرس من جنسية غير جنسيته اختلاف الاراء واختلاف العادات واختلاف الاحوال والاوضاع المادية واذا حصل امر بين الزوجين وصار كل واحد منهم يبي يحتكر الابناء لصالحه ويحرم الطرف الاخر منهم . انا فكرت اتزوج من برا ولكن هذا اللي بالضبط خفت منه انه في المستقبل وصارت مشكلة ببن الزوجين فقد تخدعك تقول اك باروح لدولتي ازور عائلتي او احضر مناسبة ثم تسحب عليك وتجيب قرار في بلدها ضدك بحضانة الابناء ناهيك عن انك ممكن ترفع عليك قضية ولكن اعرس من بلدك اقل سيء ان حصل بينكم مشاكل وعندكم الناء اقلها بتقدر تشوفهم وتاخذهم عندك او العكس.
fares
على خير
fares
العقاب الشديد له ولامثالة
رااايق
حسناً *** أذا ما طاعك الزمان *** أشرب رمان ** ههههههههه

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