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لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم

Time منذ 14 دقيقة
Views 1355
لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم

وكالات (صدى):
حظيت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد على نسب متفاوتة بشأن ثقة الأفراد حول عدة دول بالعالم.

ووجد 66 % من الألمان أن لقاح "بوينتك وفايزر" يعد آمن، وصلت هذه النسبة إلى 43 % فقط فيما يتعلق بلقاح "أسترازينيكا" بينما بلغت النسبة 54 % فيما يتعلق بلقاح مودرنا.

أما في بريطانيا فقد رأى البريطانيين أن "فايزر" و "أسترازينيكا" يوفران درجة عالية ومتقاربة من السلامة، في حين ذكرت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية أن 33% فقط في فرنسا يشعرون أن هذا اللقاح آمن وأعرب 42% فقط من الأمريكيين عن الرأي ذاته وزادت النسبة قليلا بين الإيطاليين بواقع 54% وبين الأسبان بواقع 59%.

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كورونا
فيروس كورونا
مودرنا
أسترازينيكا
لقاح بوينتك وفايزر

أحدث التعليقات

Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال

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