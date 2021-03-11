لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم

وكالات (صدى):
حظيت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد على نسب متفاوتة بشأن ثقة الأفراد حول عدة دول بالعالم.
ووجد 66 % من الألمان أن لقاح "بوينتك وفايزر" يعد آمن، وصلت هذه النسبة إلى 43 % فقط فيما يتعلق بلقاح "أسترازينيكا" بينما بلغت النسبة 54 % فيما يتعلق بلقاح مودرنا.
أما في بريطانيا فقد رأى البريطانيين أن "فايزر" و "أسترازينيكا" يوفران درجة عالية ومتقاربة من السلامة، في حين ذكرت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية أن 33% فقط في فرنسا يشعرون أن هذا اللقاح آمن وأعرب 42% فقط من الأمريكيين عن الرأي ذاته وزادت النسبة قليلا بين الإيطاليين بواقع 54% وبين الأسبان بواقع 59%.