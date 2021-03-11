الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الخميس حكم ابتدائي بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 45 متهم .
وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة أن الخلية يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة والمرسل من قيادات التنظيم في مناطق الصراع لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة ، وفقاً للعربية .
كما أكدت المحكمة الجزائية المتخصصة أن خلية داعش التي صدرت الأحكام الإبتدائية عليها على صلة بحوادث إرهابية إجرامية حصلت في المملكة ومن أبرزها حادثة الإعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي ، وترصده واغتياله ، وحوادث اعتداء على رجال أمن آخرين بإستهدافهم وقتلهم .