الأعداد السابقة للصحيفة

الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1558
Comment 1
الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الخميس حكم ابتدائي بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 45 متهم .

وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة أن الخلية يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة والمرسل من قيادات التنظيم في مناطق الصراع لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة ، وفقاً للعربية .

كما أكدت المحكمة الجزائية المتخصصة أن خلية داعش التي صدرت الأحكام الإبتدائية عليها على صلة بحوادث إرهابية إجرامية حصلت في المملكة ومن أبرزها حادثة الإعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي ، وترصده واغتياله ، وحوادث اعتداء على رجال أمن آخرين بإستهدافهم وقتلهم .

 

Time واتساب
داعش
المحكمة الجزائية المتخصصة
العميد كتاب العتيبي

أحدث التعليقات

Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال

أخر الأخبار

امرأة ترفع دعوى قضائية بسبب "ظفر"
امرأة ترفع دعوى قضائية بسبب "ظفر"
Time منذ 3 دقائق Views 65
بالفيديو.. قيادي حوثي يؤكد تجنيد مرتزقة أفارقة ضمن المليشيات
بالفيديو.. قيادي حوثي يؤكد تجنيد مرتزقة أفارقة ضمن المليشيات
Time منذ 9 دقائق Views 1190
لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم
لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم
Time منذ 13 دقيقة Views 1346
وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري
وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري
Time منذ 19 دقيقة Views 1609
قرار جديد من آبل بشأن أرخص هواتف سلسلة آيفون
قرار جديد من آبل بشأن أرخص هواتف سلسلة آيفون
Time منذ 24 دقيقة Views 1382
الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة
الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1558
آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها
آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها
Time منذ 43 دقيقة Views 1455
القاهرة في الستينيات
القاهرة في الستينيات
Time منذ 48 دقيقة Views 737
خطوات يجب فعلها لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
خطوات يجب فعلها لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
Time منذ 53 دقيقة Views 1597
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة
Time منذ 59 دقيقة Views 2014