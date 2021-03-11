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القاهرة في الستينيات
منذ 48 دقيقة
737
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أحدث التعليقات
Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال
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