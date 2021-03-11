آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية .
وقالت وزارة الموارد البشرية أنه عند حدوث خلاف عمالي تسعى الوزارة إلى حل الخلاف بالتسوية الودية عن طريق الخدمة الرقمية ، وذلك بهدف الوساطة بين الطرفين والتوصل لحل يرضي الطرفين في مدة أقصاها 21 يوم .
وأضافت وزارة الموارد البشرية أن خدمة التسوية الودية تتوفر رقمياً مما يساهم في حل النزاعات بشكل سريع ودون الحاجة إلى زيارة فرع الوزارة .
كما أكدت أنه يشترط ألا يكون العامل المدعي مصنف ضمن العمالة المنزلية ، ويتقدم العامل المدعي بالشكوى إلكترونياً موضحاً المدينة التي أتم فيها آخر أيام عمله .