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آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها

Time منذ 43 دقيقة
Views 1455
آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية .

وقالت وزارة الموارد البشرية أنه عند حدوث خلاف عمالي تسعى الوزارة إلى حل الخلاف بالتسوية الودية عن طريق الخدمة الرقمية ، وذلك بهدف الوساطة بين الطرفين والتوصل لحل يرضي الطرفين في مدة أقصاها 21 يوم .

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن خدمة التسوية الودية تتوفر رقمياً مما يساهم في حل النزاعات بشكل سريع ودون الحاجة إلى زيارة فرع الوزارة .

كما أكدت أنه يشترط ألا يكون العامل المدعي مصنف ضمن العمالة المنزلية ، ويتقدم العامل المدعي بالشكوى إلكترونياً موضحاً المدينة التي أتم فيها آخر أيام عمله .

Time واتساب
وزارة الموارد البشرية
خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية
خلاف عمالي
الخدمة الرقمية

أحدث التعليقات

Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال

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