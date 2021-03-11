الأعداد السابقة للصحيفة

نائب قائد القوات الجوية يقف على استعدادات الأطقم الجوية المشاركة في التمرين السعودي

Time منذ ساعة
Views 1981
نائب قائد القوات الجوية يقف على استعدادات الأطقم الجوية المشاركة في التمرين السعودي

تبوك (صدى):
وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي اليوم في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك ( 2021م) ، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي .

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع ( أف - 15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة .

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومسانده، مشيراً إلى ما تمتلكه القوات الجوية من خبرات متقدمة .

 

 

Time واتساب
القوات الجوية الملكية
قاعدة الملك فيصل الجوية
التمرين السعودي اليوناني

أحدث التعليقات

Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال

أخر الأخبار

امرأة ترفع دعوى قضائية بسبب "ظفر"
امرأة ترفع دعوى قضائية بسبب "ظفر"
Time منذ 3 دقائق Views 61
بالفيديو.. قيادي حوثي يؤكد تجنيد مرتزقة أفارقة ضمن المليشيات
بالفيديو.. قيادي حوثي يؤكد تجنيد مرتزقة أفارقة ضمن المليشيات
Time منذ 8 دقائق Views 1183
لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم
لقاح "فايزر" يتصدر ثقة البشر في عدة بلدان حول العالم
Time منذ 13 دقيقة Views 1343
وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري
وفاة محافظ تربة إثر حادث مروري
Time منذ 18 دقيقة Views 1602
قرار جديد من آبل بشأن أرخص هواتف سلسلة آيفون
قرار جديد من آبل بشأن أرخص هواتف سلسلة آيفون
Time منذ 23 دقيقة Views 1382
الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة
الحكم بإعدام 5 متهمين من خلية تابعة لداعش يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1552
آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها
آلية خدمة التسوية الودية للنزاعات العمالية وطريقة الإستفادة منها
Time منذ 43 دقيقة Views 1452
القاهرة في الستينيات
القاهرة في الستينيات
Time منذ 48 دقيقة Views 732
خطوات يجب فعلها لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
خطوات يجب فعلها لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
Time منذ 53 دقيقة Views 1592
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة
Time منذ 58 دقيقة Views 2014