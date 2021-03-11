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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان حكم بناء دورات المياه بإتجاه القبلة مع وجود حائل بالجدار .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه إذا وجد حائل فإنه لا بأس في ذلك ، ومنهم من قال أن هذا الأمر مكروه ، ومنهم من قال أنه حام شرعاً .

وأضاف الشيخ الخثلان أن الرأي الأقرب إلى الصواب والذي اختاره أهل العلم أنه يحرم إستخدام القبلة في بناء دورات المياه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف في ذلك .

وأشار الشيخ الخثلان أن الجدار قد لا يعتد حائل كما أننا لا نعتبر الجبال والأودية والجدران بيننا وبين الكعبة الشريفة حائل عند إستقبال القبلة .

 

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الشيخ سعد الخثلان
دورات المياه
القبلة

أحدث التعليقات

Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال

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