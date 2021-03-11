بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بناء دورات المياه بإتجاد القبلة

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان حكم بناء دورات المياه بإتجاه القبلة مع وجود حائل بالجدار .
وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه إذا وجد حائل فإنه لا بأس في ذلك ، ومنهم من قال أن هذا الأمر مكروه ، ومنهم من قال أنه حام شرعاً .
وأضاف الشيخ الخثلان أن الرأي الأقرب إلى الصواب والذي اختاره أهل العلم أنه يحرم إستخدام القبلة في بناء دورات المياه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف في ذلك .
وأشار الشيخ الخثلان أن الجدار قد لا يعتد حائل كما أننا لا نعتبر الجبال والأودية والجدران بيننا وبين الكعبة الشريفة حائل عند إستقبال القبلة .