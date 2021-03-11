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ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض

Time منذ ساعة
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ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف في موقع سكني بالرياض

الرياض (صدى):
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة منطقة الرياض، موقعًا سكنيًا في مدينة الرياض يُستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الحملات الأمينة المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلّد ومنتهي الصلاحية، إضافةً إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقاً، مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة، وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.

وحثت "الغذاء والدواء" جميع المستهلكين التأكد من حصول الجهاز أو المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد"، أو عبر الرابط التالي: هنا  .

ودعت إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.

يذكر أن الهيئة تتلقى المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها، والبلاغات عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر قنواتها في منصة "تيقظ" هنا ، وتطبيق "طمني"، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد 19999 .

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الرياض
الغذاء والدواء
موقع سكني
منتج طبي مخالف

أحدث التعليقات

Moos701
هم يجمعون الكراتين لاعاده التدوير وفيها شوية فلوس ماادري كم سعر الطن
كلام العقل
مدرب رائع جدآ وممتاز. اتمنى الهلال يأخذه للفريق الأول . بشرط إعطائه الصلاحيات كامله وعدم التدخل في شؤنه ومحاسبته بعد انتهاء اي بطولة يكون مسؤل عنها
خبير زمانه
اضربو بيد من حديد على الارهابيين اللذين باعو وطنهم وكانو ادوات في يد الاعداء ضد الوطن وامنه وقيادته والسرعه في تنفيذ الاحكام التطويل في الاجراءات يشجعهم على التمادي والاستمرار في غيهم و عينتهم بالمجتمع ... قوة الاحكام وسرعة التنفيذ هو الرادع لهم ومن يسير في فكرهم...
ابوطارق
اي بطريه تقدر تفكها شكل كاتب الموضوع اخر تحديث عنده جوال المملكه
حابس ابليس في كيس
كلام جميل بيتروس لاعب في حسبتهم حتى اصبحوا يهذرون بمالا يدرون . راجع بطولات الز..... وانتم تعرفون كيف اخذ البطولات الشمس ما تحجب بغربال

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