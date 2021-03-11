30 مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات أقصى عقوبة لمخالفى نظام الصيد

الرياض (صدى):
كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن العقوبات المقررة ضد مخالفي نظام الصيد ومن يتصرف في الكائنات المصيدة .
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية تنص على عقوبة 10 آلاف ريال للصيد بدون ترخيص ، وغرامة 5000 ريال للصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها .
كما يعاقب من يقوم بالصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها بالغرامة 5000 ريال ، وذلك تبلغ غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري 10 آلاف ريال .
كما يعاقب من يقوم بإتلاف أو إضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية بغرامة لا تزيد عن مليون ريال وتقدر قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة .
وفي حال تكرار مخالفة الصيد خلال السنة لا تزيد الغرامة عن 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو إحدى العقوبتين مع مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة .
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضاً أن عرض الكائنات البرية المصيدة يستحق غرامة 20 ألف ريال للمرة الأولى ، وكذلك يعاقب من يقوم ببيعها أو بيع منتجاتها أو مشتقاتها دون ترخيص بغرامة 20 ألف ريال .