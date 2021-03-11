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30 مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات أقصى عقوبة لمخالفى نظام الصيد

Time منذ 9 دقائق
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30 مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات أقصى عقوبة لمخالفى نظام الصيد

الرياض (صدى):
كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن العقوبات المقررة ضد مخالفي نظام الصيد ومن يتصرف في الكائنات المصيدة .

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية تنص على عقوبة 10 آلاف ريال للصيد بدون ترخيص ، وغرامة 5000 ريال للصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها .

كما يعاقب من يقوم بالصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها بالغرامة 5000 ريال ، وذلك تبلغ غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري 10 آلاف ريال .

كما يعاقب من يقوم بإتلاف أو إضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية بغرامة لا تزيد عن مليون ريال وتقدر قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة .

وفي حال تكرار مخالفة الصيد خلال السنة لا تزيد الغرامة عن 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو إحدى العقوبتين مع مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة .

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضاً أن عرض الكائنات البرية المصيدة يستحق غرامة 20 ألف ريال للمرة الأولى ، وكذلك يعاقب من يقوم ببيعها أو بيع منتجاتها أو مشتقاتها دون ترخيص بغرامة 20 ألف ريال .

 

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القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفات الصيد
نظام الصيد

أحدث التعليقات

قرقر كثير مافية
ابومحمد
كمارا والله ما اخليه يرعي الغنم احسن مافيه جسمه
ابومحمد
الفديو مافيهءشي غريب من وين تجبون هذا الكلام
ع. س. ع
نعم صحيح مايكون لا أعرف كيف اشكرة فقد اخرجهم من البطولة الآسيوية وكذلك من كأس الملك وهو أول من سجل هدف في ملعبهم مرقوع كاش لكن في مرماة فتعجز الكلمات عن وصفة لاعب كبير،،،، الآسيوية صعبة قوية
اسعد الدلخ
لاني احووب الخير للناس.. احوب لو انه بتبرع بأكفان لمغاسل الاموات..

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