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البحرين تتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قطر

Time منذ ساعة
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البحرين تتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قطر

ماجد القزيز (صدى):
تقدمت وزارة الخارجية البحرينية أمس الأربعاء بمذكرة أحتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية القطرية ، مؤكدة أنها أخلت بمبادئ بيان العلا حول المصالحة الخليجية .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن قناة الجزيرة القطرية تناولت ادعاءات باطلة على البحرين في برنامج " خارج النص " .

وقالت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه المعلومات "ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار"، معتبرة أن هذا البرنامج التلفزيوني "يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا " .

كما أشارت البحرين إلى المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد ، وقالت إنها "معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين .

وأكدت البحرين وفقاً لمذرة الاحتجاج أنها تعتبر هذه المواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان .

 

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المملكة
قطر
البحرين
قمة العلا

أحدث التعليقات

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<a href="https://mocpa.org/bgr/video-psgbrc-fr4.html">thanks</a>
قرقر كثير مافية
ابومحمد
كمارا والله ما اخليه يرعي الغنم احسن مافيه جسمه
ابومحمد
الفديو مافيهءشي غريب من وين تجبون هذا الكلام
ع. س. ع
نعم صحيح مايكون لا أعرف كيف اشكرة فقد اخرجهم من البطولة الآسيوية وكذلك من كأس الملك وهو أول من سجل هدف في ملعبهم مرقوع كاش لكن في مرماة فتعجز الكلمات عن وصفة لاعب كبير،،،، الآسيوية صعبة قوية

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