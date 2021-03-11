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بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير بدر بن عبدالمحسن في ولي العهد

Time منذ ساعة
Views 2062
بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير بدر بن عبدالمحسن في ولي العهد

علي القحطاني (صدى):
قدم الأمير بدر بن عبدالمحسن أحدث قصيدة له عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال استضافته في أمسية "ضيف بدر" التي تقام على حساب وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بموقع "إنستجرام".

وذكر الأمير أن القصيدة تعد أحدث قصيدة كتبها بعد انقطاع دام نحو 6 أو 7 شهور، لافتا إلى أن القصيدة بعنوان:" "جمرة هل العوجا"، وتضمنت أبياتها: "يا محمد إن حييت يا نسل الأمجاد .. جمرة هل العوجا وشعلة ضياها"

ومن جهته، أشاد وزير الثقافة بالقصيدة التي قدمها الشاعر، مقدماً شكره على إلقاء الأخير لهذه القصيدة.

Time واتساب
وزير الثقافة
الشاعر بدر بن عبدالمحسن

أحدث التعليقات

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<a href="https://mocpa.org/bgr/video-psgbrc-fr4.html">thanks</a>
قرقر كثير مافية
ابومحمد
كمارا والله ما اخليه يرعي الغنم احسن مافيه جسمه
ابومحمد
الفديو مافيهءشي غريب من وين تجبون هذا الكلام
ع. س. ع
نعم صحيح مايكون لا أعرف كيف اشكرة فقد اخرجهم من البطولة الآسيوية وكذلك من كأس الملك وهو أول من سجل هدف في ملعبهم مرقوع كاش لكن في مرماة فتعجز الكلمات عن وصفة لاعب كبير،،،، الآسيوية صعبة قوية

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