بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير بدر بن عبدالمحسن في ولي العهد

علي القحطاني (صدى):
قدم الأمير بدر بن عبدالمحسن أحدث قصيدة له عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال استضافته في أمسية "ضيف بدر" التي تقام على حساب وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بموقع "إنستجرام".
وذكر الأمير أن القصيدة تعد أحدث قصيدة كتبها بعد انقطاع دام نحو 6 أو 7 شهور، لافتا إلى أن القصيدة بعنوان:" "جمرة هل العوجا"، وتضمنت أبياتها: "يا محمد إن حييت يا نسل الأمجاد .. جمرة هل العوجا وشعلة ضياها"
ومن جهته، أشاد وزير الثقافة بالقصيدة التي قدمها الشاعر، مقدماً شكره على إلقاء الأخير لهذه القصيدة.