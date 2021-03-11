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جستنيه يرد على تغريدة الهريفي المثيرة للجدل: أراك تتربص بكبار النجوم.. راجع نفسك

Time منذ 37 دقيقة
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جستنيه يرد على تغريدة الهريفي المثيرة للجدل: أراك تتربص بكبار النجوم.. راجع نفسك

ماجد محمد (صدى):
أثار تعليق لاعب النصر السابق فهد الهريفي على فوز الاتحاد مام الشباب أمس الأربعاء هجوم الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه.

ونشر "الهريفي " تغريدته المثيرة للجدل حول لاعب الإتحاد أحمد حجازي ووصفه بأنه أسوء لاعب ، قائلاً : رغم فوز الاتحاد الا ان اسوء لاعب فيهم اليوم حجازي لم يقود الدفاع ولم يخرجهم من المناطق الخطرة بل هو سبب التراجع والتمركز الغريب وكثير من الكرات لم يخرجها بالشكل الصحيح .

وأضاف : مثل مايكون اللاعب متألق وياخذ حقه يجيب ان نقول الصدق في الوقت الذي لايوفق فيه .

واتهم "جستنيه" "الهريفي " بعدم المصداقية والتربص بالنجوم ، ورد عليه قائلاً : رأيك جانبه الصواب والمصداقية،من خلال متابعتي الطويلة اراك تترصد لكبار النجوم واكبر مثال قريب جوليانو لاعب نادي النصر السابق والقائمة تطول .

ونصح جستنيه الهريفي بإعادة النظر في نقده ، وأضاف : راجع نفسك وكما كنت موسيقار في الملعب نأمل ان تلعب اناملك بمصداقية خبير.

وكان الإتحاد قد فاز أمام الشباب بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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عدنان جستنيه يعلق على فوز الاتحاد أمام الشباب

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احمد حجازي
جستينة

أحدث التعليقات

في الجبهة
يا سلام على الصحافة اخبار المتعاطين و الشواذ ليست مهنية كفاية ان مثل هذه الاشكال محسوبة على بلدنا نعوذ بالله منهم ومن هم على شاكلتهم
هادي القحطاني
ما درينا ولا لنا شغل من خبز خبزتيه يا ياسمين كليه وريحونا من هاي الاخبار الي مالها طعمه
زائر
قديما كان الاباء يهددون الابناء بالطرد من البيت حاليا الابناء يهددون الاباء بالهروب من البيت السبب تعلق الاباء الزائد والخوف الكبير على الابناء والبنات للعلم في الدول الغربية الابناء والبنات يخرجون من البيت بعد البلوغ وقد يكون ذلك سببا في نجاح الابناء والبنان واكبر دليل ستيف جوبز
مرتاح
كبيره شوي يا نواف السالم انت بعيد مره عن الواقع
e.alofi
هههههه😹🤭 بلعمر ذا وتسوي قصه بويز هههه🤦🏻‍♂️😹

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