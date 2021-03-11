جستنيه يرد على تغريدة الهريفي المثيرة للجدل: أراك تتربص بكبار النجوم.. راجع نفسك

ماجد محمد (صدى):
أثار تعليق لاعب النصر السابق فهد الهريفي على فوز الاتحاد مام الشباب أمس الأربعاء هجوم الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه.
ونشر "الهريفي " تغريدته المثيرة للجدل حول لاعب الإتحاد أحمد حجازي ووصفه بأنه أسوء لاعب ، قائلاً : رغم فوز الاتحاد الا ان اسوء لاعب فيهم اليوم حجازي لم يقود الدفاع ولم يخرجهم من المناطق الخطرة بل هو سبب التراجع والتمركز الغريب وكثير من الكرات لم يخرجها بالشكل الصحيح .
وأضاف : مثل مايكون اللاعب متألق وياخذ حقه يجيب ان نقول الصدق في الوقت الذي لايوفق فيه .
واتهم "جستنيه" "الهريفي " بعدم المصداقية والتربص بالنجوم ، ورد عليه قائلاً : رأيك جانبه الصواب والمصداقية،من خلال متابعتي الطويلة اراك تترصد لكبار النجوم واكبر مثال قريب جوليانو لاعب نادي النصر السابق والقائمة تطول .
ونصح جستنيه الهريفي بإعادة النظر في نقده ، وأضاف : راجع نفسك وكما كنت موسيقار في الملعب نأمل ان تلعب اناملك بمصداقية خبير.
وكان الإتحاد قد فاز أمام الشباب بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
إقرأ أيضاً :