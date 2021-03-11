بالفيديو.. مسؤول يوضح مصير شركات الحج والعمرة إذا طال أمد كورونا

نايف السالم (صدى):
أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتورمنصور أبو خنجر مصير شركات الحج والعمرة إذا طال أمد جائحة كورونا .
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية " أن أكبر قطاع تضرر في هذه الجائحة هي شركات الحج والعمرة والخدمات الملحقة بهما .
وأضاف أن رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن القطاع يحكمه مسألة مهمة وهي أنه أصبح هوية لمن يقوم بهذا العمل فهناك أشخاص يخدمون به من 45 عام وأكثر من 30 عام فمن الصعب التخلي عن شركاتهم لكن من الممكن أن تتغير الآلية أو الشكل وربما للأفضل .