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المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

Time منذ ساعة
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المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 .

وفي منطقة غرب آسيا فمن المقرر أن تستضيف المملكة منافسات المجموعتين الأولى والرابعة بالرياض ، ومباريات المجموعة الثالثة بجدة ، في الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل .

كما تقام مباريات المجموعة الثانية بمدينة الشارقة الإماراتية ، وتستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة ، وذلك خلال نفس الفترة .

وحول منطقة شرق آسيا قرر الإتحاد الآسيوي تأجيل منافسات دور المجموعات حتى يونيو ويوليو القادمين بسبب قيود السفر نتيجة لأزمة كورونا .

 

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كرة القدم
الاتحاد الآسيوي
دوري أبطال آسيا 2021

أحدث التعليقات

في الجبهة
يا سلام على الصحافة اخبار المتعاطين و الشواذ ليست مهنية كفاية ان مثل هذه الاشكال محسوبة على بلدنا نعوذ بالله منهم ومن هم على شاكلتهم
هادي القحطاني
ما درينا ولا لنا شغل من خبز خبزتيه يا ياسمين كليه وريحونا من هاي الاخبار الي مالها طعمه
زائر
قديما كان الاباء يهددون الابناء بالطرد من البيت حاليا الابناء يهددون الاباء بالهروب من البيت السبب تعلق الاباء الزائد والخوف الكبير على الابناء والبنات للعلم في الدول الغربية الابناء والبنات يخرجون من البيت بعد البلوغ وقد يكون ذلك سببا في نجاح الابناء والبنان واكبر دليل ستيف جوبز
مرتاح
كبيره شوي يا نواف السالم انت بعيد مره عن الواقع
e.alofi
هههههه😹🤭 بلعمر ذا وتسوي قصه بويز هههه🤦🏻‍♂️😹

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