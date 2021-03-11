المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 .
وفي منطقة غرب آسيا فمن المقرر أن تستضيف المملكة منافسات المجموعتين الأولى والرابعة بالرياض ، ومباريات المجموعة الثالثة بجدة ، في الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل .
كما تقام مباريات المجموعة الثانية بمدينة الشارقة الإماراتية ، وتستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة ، وذلك خلال نفس الفترة .
وحول منطقة شرق آسيا قرر الإتحاد الآسيوي تأجيل منافسات دور المجموعات حتى يونيو ويوليو القادمين بسبب قيود السفر نتيجة لأزمة كورونا .