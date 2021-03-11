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مباريات اليوم الخميس

Time منذ 14 دقيقة
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مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات هامة في دوري المحترفين بالإضافة لمباريات هامة بالدوري الأوروبي أبرزها مانشستر يونايتد وميلان ، وأولمبياكوس وأرسنال .

مباريات دوري المحترفين :

يلتقي ضمك والإتفاق في تمام الـ 4:10 على القناة الرياضية السعودية الثالثة ، بينما يلتقي الوحدة والهلال الساعة 7:05 على القناة الرياضية السعودية الثانية ، ويلتقي الأهلي والنصر الساعة 8:45 على القناة الرياضية السعودية الأولى .

مباريات الدوري الأوروبي :

مانشستر يونايتد وميلان الساعة 8:55 دقيقة وأياكس أمستردام ويونج بويز الساعة 8:55 ، وسلافيا براج وجلاكسو رينجرز الساعة 8:55 على قنوات بين سبورتس الأولى والثانية والثالثة على الترتيب .

كما يلتقي دينامو كييف وفياريال الساعة8:55 على beIN SPORTS Xtra 1 ، وروما أمام شاختار دونيستك الساعة 11 مساءً على bein sports Premium 3، وأولمبياكوس أمام أرسنال الساعة 11 مساء ً على bein sports Premium 1 وتوتنهام أمام دينامو زغرب الساعة 11 مساءً على bein sports Premium 2 .

مباريات الدوري المصري :

يلتقي الزمالك المصري أمام سيراميكا الساعة 8:30 مساءً على أون تايم سبورت .

 

Time واتساب
الاهلي
النصر
الوحدة
الهلال
دوري المحترفين
الدوري المصري
الدوري الأوروبي
الوحدة والهلال
الأهلي والنصر

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حرمت الكثير من حريتي وحيوتي وطلاقتي وإطلالتي وإمكانياتي وأمكنتي وتجهيزاتي وجوانب من حياتي وأصدقائي وطلابي وعرفت عن قرب معنى التعكير والتشويش والإرهاق والقهر وأثر البهتان وفكاهة البشر وفداحة الكذب المستمر الدائم المبرر وأهمية التآمر في تحقيق الأهداف القاصرة والمصالح الضيقة
ابونايف
لزوم نخبر الشيخ بيتروس بالسالفة ههههههه
واضح*** وصريح***
أتنمى لك الشفاء العاجل. .I hope you feel better soon
د محمد ماجد بخش
أنا في وضع لا أحسد عليه ممسك بأطراف المشكلة وأحاول وصفها بينما الذين أقصوني لا يعلمون فداحة تأثير عملهم الجانح
ابو محمد 😎 ✍️
قووا شوكة الأبناء على والديهم ، وخاصة البنات ، مركزين على البنات .. .. والسبب تضييع وتمييع الأسر السعودية المحافظه على الدين والقيم ، المسأله متفق عليها ومخطط لها .. .. اسأل الله الستر والهداية لنا ولذرياتنا ، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .. آمين ..

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