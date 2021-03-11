مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات هامة في دوري المحترفين بالإضافة لمباريات هامة بالدوري الأوروبي أبرزها مانشستر يونايتد وميلان ، وأولمبياكوس وأرسنال .
مباريات دوري المحترفين :
يلتقي ضمك والإتفاق في تمام الـ 4:10 على القناة الرياضية السعودية الثالثة ، بينما يلتقي الوحدة والهلال الساعة 7:05 على القناة الرياضية السعودية الثانية ، ويلتقي الأهلي والنصر الساعة 8:45 على القناة الرياضية السعودية الأولى .
مباريات الدوري الأوروبي :
مانشستر يونايتد وميلان الساعة 8:55 دقيقة وأياكس أمستردام ويونج بويز الساعة 8:55 ، وسلافيا براج وجلاكسو رينجرز الساعة 8:55 على قنوات بين سبورتس الأولى والثانية والثالثة على الترتيب .
كما يلتقي دينامو كييف وفياريال الساعة8:55 على beIN SPORTS Xtra 1 ، وروما أمام شاختار دونيستك الساعة 11 مساءً على bein sports Premium 3، وأولمبياكوس أمام أرسنال الساعة 11 مساء ً على bein sports Premium 1 وتوتنهام أمام دينامو زغرب الساعة 11 مساءً على bein sports Premium 2 .
مباريات الدوري المصري :
يلتقي الزمالك المصري أمام سيراميكا الساعة 8:30 مساءً على أون تايم سبورت .