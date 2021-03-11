الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار الذهب

Time منذ 24 دقيقة
Views 1531
ارتفاع أسعار الذهب

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن تسببت بيانات ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1733.46 دولارًا للأوقية عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس عند 1734.55 دولارًأ في وقت سابق، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 1732.20 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 في المئة، ليصل سعرها إلى 26.30 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة، ليسجل 2303.11 دولارات، بينما حقق البلاتين مكاسب بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1216.32 دولارًا.

Time واتساب
المملكة
الذهب
أسعار الذهب
المعاملات الفورية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حرمت الكثير من حريتي وحيوتي وطلاقتي وإطلالتي وإمكانياتي وأمكنتي وتجهيزاتي وجوانب من حياتي وأصدقائي وطلابي وعرفت عن قرب معنى التعكير والتشويش والإرهاق والقهر وأثر البهتان وفكاهة البشر وفداحة الكذب المستمر الدائم المبرر وأهمية التآمر في تحقيق الأهداف القاصرة والمصالح الضيقة
ابونايف
لزوم نخبر الشيخ بيتروس بالسالفة ههههههه
واضح*** وصريح***
أتنمى لك الشفاء العاجل. .I hope you feel better soon
د محمد ماجد بخش
أنا في وضع لا أحسد عليه ممسك بأطراف المشكلة وأحاول وصفها بينما الذين أقصوني لا يعلمون فداحة تأثير عملهم الجانح
ابو محمد 😎 ✍️
قووا شوكة الأبناء على والديهم ، وخاصة البنات ، مركزين على البنات .. .. والسبب تضييع وتمييع الأسر السعودية المحافظه على الدين والقيم ، المسأله متفق عليها ومخطط لها .. .. اسأل الله الستر والهداية لنا ولذرياتنا ، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .. آمين ..

أخر الأخبار

مباريات اليوم الخميس
مباريات اليوم الخميس
Time منذ 14 دقيقة Views 1239
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
Time منذ 24 دقيقة Views 1531
نصائح لا يجب تجاهلها عند اتباع رجيم الأرز والزبادي
نصائح لا يجب تجاهلها عند اتباع رجيم الأرز والزبادي
Time منذ 29 دقيقة Views 1281
نقل "ماما أنيسة" إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية
نقل "ماما أنيسة" إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية
Time منذ 39 دقيقة Views 639
ميسي يوجه طلباً لوالده بشأن باريس سان جيرمان
ميسي يوجه طلباً لوالده بشأن باريس سان جيرمان
Time منذ 44 دقيقة Views 1823
"العوضي" يهاجم مقدم برامج دينية: عشماوي علم عليكم جامد
"العوضي" يهاجم مقدم برامج دينية: عشماوي علم عليكم جامد
Time منذ ساعة Views 724
5 نصائح هامة للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الإفتراضي
5 نصائح هامة للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الإفتراضي
Time منذ ساعة Views 1465
"الحصيني": أجواء حارة نهارا بإستثناء بعض المناطق حتى السبت
"الحصيني": أجواء حارة نهارا بإستثناء بعض المناطق حتى السبت
Time منذ ساعة Views 1776
أسرار رشاقة الفنانة إيما ستون
أسرار رشاقة الفنانة إيما ستون
Time منذ ساعة Views 1804
تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الراحل "محمد متولي"
تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الراحل "محمد متولي"
Time منذ ساعة Views 1415