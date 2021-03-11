"الحصيني": أجواء حارة نهارا بإستثناء بعض المناطق حتى السبت

الرياض (صدى):
توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني أجواء تميل إلى الحرارة على معتدلة نهاية الأسبوع .
وقال عبد العزيز الحصيني أن الأجواء ستكون بين مائلة إلى الحرارة إلى معتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران ، ومن لطيفة إلى باردة نسبياً ليلاً " ليلة الجمعة " .
كما توقع عبد العزيز الحصيني رياح مغبرة اليوم الخميس على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض .
وقال عبد العزيز الحصيني أن غداً الجمعة أجواء حارة نهاراً على معظم المناطق يستثنى منها حائل والجوف والشمالية وتبوك مع تسرب هواء قطبي عليها ، ووأجواء معتدلة نهاراً ، ورياح نشطة وفرصة تشكل عاصفةترابية على الشمالية وشرق الغربية فالوسطى فالشرقية ، فيما ستكون الأجواء معتدلة يوم السبت عدا غبار من متوسط لشبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية ونجران .