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"الحصيني": أجواء حارة نهارا بإستثناء بعض المناطق حتى السبت

Time منذ ساعة
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"الحصيني": أجواء حارة نهارا بإستثناء بعض المناطق حتى السبت

الرياض (صدى):
توقع خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني أجواء تميل إلى الحرارة على معتدلة نهاية الأسبوع .

وقال عبد العزيز الحصيني أن الأجواء ستكون بين مائلة إلى الحرارة إلى معتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران ، ومن لطيفة إلى باردة نسبياً ليلاً " ليلة الجمعة " .

كما توقع عبد العزيز الحصيني رياح مغبرة اليوم الخميس على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض .

وقال عبد العزيز الحصيني أن غداً الجمعة أجواء حارة نهاراً على معظم المناطق يستثنى منها حائل والجوف والشمالية وتبوك مع تسرب هواء قطبي عليها ، ووأجواء معتدلة نهاراً ، ورياح نشطة وفرصة تشكل عاصفةترابية على الشمالية وشرق الغربية فالوسطى فالشرقية ، فيما ستكون الأجواء معتدلة يوم السبت عدا غبار من متوسط لشبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية ونجران .

 

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الشرقية
الرياض
الطقس
عبد العزيز الحصيني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حرمت الكثير من حريتي وحيوتي وطلاقتي وإطلالتي وإمكانياتي وأمكنتي وتجهيزاتي وجوانب من حياتي وأصدقائي وطلابي وعرفت عن قرب معنى التعكير والتشويش والإرهاق والقهر وأثر البهتان وفكاهة البشر وفداحة الكذب المستمر الدائم المبرر وأهمية التآمر في تحقيق الأهداف القاصرة والمصالح الضيقة
ابونايف
لزوم نخبر الشيخ بيتروس بالسالفة ههههههه
واضح*** وصريح***
أتنمى لك الشفاء العاجل. .I hope you feel better soon
د محمد ماجد بخش
أنا في وضع لا أحسد عليه ممسك بأطراف المشكلة وأحاول وصفها بينما الذين أقصوني لا يعلمون فداحة تأثير عملهم الجانح
ابو محمد 😎 ✍️
قووا شوكة الأبناء على والديهم ، وخاصة البنات ، مركزين على البنات .. .. والسبب تضييع وتمييع الأسر السعودية المحافظه على الدين والقيم ، المسأله متفق عليها ومخطط لها .. .. اسأل الله الستر والهداية لنا ولذرياتنا ، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .. آمين ..

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