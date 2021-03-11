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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 35 دقيقة
Views 1455
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

ابومعاذالمدني
واضح من الصوت وردت فعل اللاعبين القريبين من الكورة ان الكورة ارتطمت بالقائم
ابو عمار
ههههههههههههههه
مشاري المشاري
الحكم السعودي للاسف اثبت فشله.. ماباقي الا يتصل بصديق يستشيره.. لا فار ينفع معه ولا اي شي.. عظم الله اجرنا فيهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مبروك

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