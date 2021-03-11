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المسند يكشف سيناريو الـ72 ساعة القادمة وتفاصيل الاضطراب الجوي

Time منذ 49 دقيقة
Views 1947
المسند يكشف سيناريو الـ72 ساعة القادمة وتفاصيل الاضطراب الجوي

نايف السالم (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاضطرابات الجوية التي ستشهدها المنطقة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال المسند: " الاضطراب الجوي القادم معتاد مثل هذه الأيام، ولا يوجد في إيقاعاته ما يستغرب أو يستنكر، وسبب الاضطراب العنيف صراع وتصادم بين كتلتين هوائيتين باردة قادمة من الشمال الغربي، ودافئة تتربع فوق أجواء السعودية خاصة في الشرق والوسط، وبؤرتها تتمثل بمركز لمنخفض جوي عميق يتمحور شرق المملكة ".

وأضاف: " متوقع أن تصرع الباردة الدافئة، وتتغلب عليها فوق أجواء السعودية وذلك يوم الجمعة،والصراع العنيف ـ والله أعلم ـ سينتج عنه إثارة الغبار على نطاق واسع في الشمال والشرق والوسط والغرب ثم جنوب الوسط".

وتابع: " الاضطراب يبدأ ضعيفاً يوم الخميس، ويشتد الجمعة، وقد يزول السبت عن الشمال والوسط، ويتوجه الغبار باتجاه الجنوب ".

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أحدث التعليقات

ابومعاذالمدني
واضح من الصوت وردت فعل اللاعبين القريبين من الكورة ان الكورة ارتطمت بالقائم
ابو عمار
ههههههههههههههه
مشاري المشاري
الحكم السعودي للاسف اثبت فشله.. ماباقي الا يتصل بصديق يستشيره.. لا فار ينفع معه ولا اي شي.. عظم الله اجرنا فيهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مبروك

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