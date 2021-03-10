بالفيديو..تعرف على مدرب التعاون الجديد بعد فسخ عقد كارتيرون

طلال الغامدي (صدى):
فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون، عقده بالتراضي، من أجل العودة وتولي تدريب نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي وليد الفراج: " كارتيرون تنازل عن مستحقاته وتنازل عن الشرط الجزائي في عقده مع التعاون والذي يبلغ نصف مليون دولار رغبة في تدريب الزمالك ".
وأضاف: " راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال بإجمالي 6 ملايين ريال في السنة الواحدة، وأنه خاطب الادارة منذ فترة بعدم راحته ورغبته في الرحيل ".
وأشار إلى أن إدارة التعاون ستعلن خلال الساعات القادمة مدرب الفريق الجديد، وهو الصربي نيستور ال مايسترو.
ودرب نيستور ال مايسترو صاحب الـ 37 عاما، في 2018 سسكا صوفيا البلغاري، وفي 2019 درب شتورم غراتس النمساوي، وحقق لقب دوري السوبر السلوفاكي مع سبارتاك ترنافا.