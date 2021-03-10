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بالفيديو..تعرف على مدرب التعاون الجديد بعد فسخ عقد كارتيرون

Time منذ ساعة
Views 1728
بالفيديو..تعرف على مدرب التعاون الجديد بعد فسخ عقد كارتيرون

طلال الغامدي (صدى):

فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون، عقده بالتراضي، من أجل العودة وتولي تدريب نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي وليد الفراج: " كارتيرون تنازل عن مستحقاته وتنازل عن الشرط الجزائي في عقده مع التعاون والذي يبلغ نصف مليون دولار رغبة في تدريب الزمالك ".

وأضاف: " راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال بإجمالي 6 ملايين ريال في السنة الواحدة، وأنه خاطب الادارة منذ فترة بعدم راحته ورغبته في الرحيل ".

وأشار إلى أن إدارة التعاون ستعلن خلال الساعات القادمة مدرب الفريق الجديد، وهو الصربي نيستور ال مايسترو.

ودرب نيستور ال مايسترو صاحب الـ 37 عاما، في 2018 سسكا صوفيا البلغاري، وفي 2019 درب شتورم غراتس النمساوي، وحقق لقب دوري السوبر السلوفاكي مع سبارتاك ترنافا.

Time واتساب
التعاون
نادي التعاون
كارتيرون

أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
اي جدارة ...الله يستر ع الحكم....ضربة جزاء لا اساس لها من الصحة
وافي
لاتحزنو الفرج قريب بحول الله
ابو محمد 😎 ✍️
بلدنا ماهي مجمع منحرفين وسرابيت .. .. لا حياه الله ..
يويو
خلي احد يطلع شارع العليا يتمشي بنزين ياحبيبي
شبح
والله. صدق الحرمة تدفع. له. مهر. لعدم رجولته ووجوب النفقة عليه كسوة مكياج والعصمة عندها وغداً عمليات التحول تشتغل

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