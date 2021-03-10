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مطالبات بمنع متحرش المعادي من دخول المملكة

Time منذ ساعة
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مطالبات بمنع متحرش المعادي من دخول المملكة

عادل الحربي (صدى):
استنكارا لواقعة التحرش بطفلة المعادي في مصر، التي أثارت الرأي العام في اليومين الماضيين تصدر وسم " منع المتحرش من دخول السعودية " قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، على مستوى المملكة.

وطالب آلاف المقيمين عبر الوسم بمنع المتحرش الشهير بـ " متحرش المعادي " الذي فضحته كاميرات مراقبة في إحدى العمارات السكنية في مصر خلال تحرشه بطفلة لم تتعد الـ 10 سنوات من عمرها، من دخول المملكة.

واتضح أن المتحرش يعمل في إحدى الشركات المعروفة بالمملكة، حيث تم تداول صورة له في مكان عمله بالشركة، وخلفه شعار الشركة.

وطالب النشطاء، بفصل المتحرش وإلغاء تأشيرة إقامته في المملكة، وعدم عودته إليها، في حال خرج من السجن بمصر.

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Time واتساب
المملكة
متحرش المعادي

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
"اللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ"
abdul
يالسفيرة ريما، اين انت من قضية سمر بدوي ؟ غيرك في الولايات المتحدة يتحدثون عنها وأنت ساكتة.
بلبل البحر
نعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية
بلبل البحر
نعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية

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