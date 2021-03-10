بالصورة.. "دايلر" يعلن خطوبته

أبوظبي (صدى):
أعلن مشهور " سناب شات " ومغني الراب عبدالعزيز الدليجان المعروف بـ " دايلر " خطوبته، وذلك بعد شهر على خروجه من السجن.
ولم يكشف دايلر عن هوية خطيبته، مكتفيا بنشر صورة أظهر خلالها يدهما وهما يرتديان خاتم الخطوبة، معلقا بقوله: " الله يكتب الخير ".
وكانت محكمة الجنايات في دبي أخلت مؤخرا سبيل دايلر، بعد 11 شهراً من توقيفه، وذلك بعد احتساب فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر يليها الإبعاد بتهمة التعاطي.
وبرأت المحكمة دايلر من تهمة زراعة نبات القنب الهندي في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.