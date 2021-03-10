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بالصورة.. "دايلر" يعلن خطوبته

Time منذ 5 دقائق
Views 228
بالصورة.. "دايلر" يعلن خطوبته

أبوظبي (صدى):
أعلن مشهور " سناب شات " ومغني الراب عبدالعزيز الدليجان المعروف بـ " دايلر " خطوبته، وذلك بعد شهر على خروجه من السجن.

ولم يكشف دايلر عن هوية خطيبته، مكتفيا بنشر صورة أظهر خلالها يدهما وهما يرتديان خاتم الخطوبة، معلقا بقوله: " الله يكتب الخير ".

وكانت محكمة الجنايات في دبي أخلت مؤخرا سبيل دايلر، بعد 11 شهراً من توقيفه، وذلك بعد احتساب فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر يليها الإبعاد بتهمة التعاطي.

وبرأت المحكمة دايلر من تهمة زراعة نبات القنب الهندي في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.

Time واتساب
سناب شات
دايلر

أحدث التعليقات

458
أصلا الجميع متاح له أخذ اللقاح ولا فئات ولا شيء فيه ناس اخذو اللقاح وهم طلاب
غير معروف
والله والكوبة لايكون انت غير البشر ونحن ماندري عزالله لا وجه ولا قفا على قول الكبار
الريان
راعي البوق ما يروح فوق
ابو رياض الحربي
الغامدي جده // البعير الحين اغلى منك
سعد
تعاملت بالتاء المفتوحة وليست التاء المربوطة

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