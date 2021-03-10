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شاهد.. " بن مساعد " يعلق على التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

Time منذ 39 دقيقة
Views 1616
شاهد.. " بن مساعد " يعلق على التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على التقرير الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، خلال حواره مع برنامج "الموقف":" المملكة عملت ما يمكن عمله في هذا الأمر، أول شئ ترى هو الصحفي الوحيد اللي قتل في تاريخ الدولة كله وأنا لا أعتبر هذا إنجاز، لكن اللي أقصده أن ولي العهد طلع واتخذ المسؤولية الأخلاقية كاملة، قال بما إني في مركز قيادي فأنا أتحمل المسؤولية كقائد".

وأزضخ: "الأمر الثاني سنحرص على عدم حدوث ذلك مرة أخرى وحوكم المسؤولين عن الجريمة، بمحاكمة ارتضاها وأشاد بها أولياء الدم اللي هم أبنائه، فما عاد في مجال أكثر من هذا ".

وتابع: " انبسطت لما التقرير الظني الأمريكي طلع وكنت أتمنى أن يطلعه ترامب، لأنه تقرير ظني وما فيه حقائق ولا أدلة، التقارير القطعية للمخابرات الامريكية مالها سابقة مصداقية، والعراق مثال، فبالتالي موضوع خاشقجي أُقفل، واللي يبغى يسترزق منه أقول لهم شوفوا لكم غيره " .

 

Time واتساب
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
جمال خاشقجي
التقرير الأمريكي

أحدث التعليقات

458
أصلا الجميع متاح له أخذ اللقاح ولا فئات ولا شيء فيه ناس اخذو اللقاح وهم طلاب
غير معروف
والله والكوبة لايكون انت غير البشر ونحن ماندري عزالله لا وجه ولا قفا على قول الكبار
الريان
راعي البوق ما يروح فوق
ابو رياض الحربي
الغامدي جده // البعير الحين اغلى منك
سعد
تعاملت بالتاء المفتوحة وليست التاء المربوطة

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