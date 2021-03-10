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الصحة تعلن إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة لأخد اللقاح
منذ ساعة
1618
1
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الآن للجميع الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.
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فيروس كورونا
لقاح كورونا
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أحدث التعليقات
458
أصلا الجميع متاح له أخذ اللقاح ولا فئات ولا شيء فيه ناس اخذو اللقاح وهم طلاب
غير معروف
والله والكوبة لايكون انت غير البشر ونحن ماندري عزالله لا وجه ولا قفا على قول الكبار
الريان
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