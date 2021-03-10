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الصحة تعلن إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة لأخد اللقاح

Time منذ ساعة
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الصحة تعلن إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة لأخد اللقاح

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الآن للجميع الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

Time واتساب
الصحة
فيروس كورونا
لقاح كورونا
صحتي

أحدث التعليقات

458
أصلا الجميع متاح له أخذ اللقاح ولا فئات ولا شيء فيه ناس اخذو اللقاح وهم طلاب
غير معروف
والله والكوبة لايكون انت غير البشر ونحن ماندري عزالله لا وجه ولا قفا على قول الكبار
الريان
راعي البوق ما يروح فوق
ابو رياض الحربي
الغامدي جده // البعير الحين اغلى منك
سعد
تعاملت بالتاء المفتوحة وليست التاء المربوطة

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