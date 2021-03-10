شاهد.. تعليق لاعب الاتحاد على فوز فريقه على الشباب 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الاتحاد، عبدالرحمن العبود، على فوز فريقه على الشباب، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عبدالرحمن العبود، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"قدمنا مباراة كبيرة أمام المتصدر، وتحدث المدرب لنا بين الشوطين بأن نمسك الكرة أكثر لأن نادي الشباب كان مستحوذا علينا بالشوط الأول وسجلنا الهدف الثاني".
وأضاف: " تسجيل الهدف الأول دفعنا لدفاع مبالغ فيه، واستطاعنا في الشوط الثاني من استغلال بلانتي وتسجيل الهدف الثاني".
بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة، ويواجه الرائد السبت 20 مارس، بينما توقف الشباب عند النقطة 45، ويلاقي التعاون في اليوم ذاته.