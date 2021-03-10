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شاهد.. تعليق لاعب الاتحاد على فوز فريقه على الشباب 

Time منذ ساعة
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شاهد.. تعليق لاعب الاتحاد على فوز فريقه على الشباب 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الاتحاد، عبدالرحمن العبود، على فوز  فريقه على الشباب، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبدالرحمن العبود، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"قدمنا مباراة كبيرة أمام المتصدر، وتحدث المدرب لنا بين الشوطين بأن نمسك الكرة أكثر لأن نادي الشباب كان مستحوذا علينا بالشوط الأول وسجلنا الهدف الثاني".

وأضاف: " تسجيل الهدف الأول دفعنا لدفاع مبالغ فيه، واستطاعنا في الشوط الثاني من استغلال بلانتي وتسجيل الهدف الثاني".

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة، ويواجه الرائد السبت 20 مارس، بينما توقف الشباب  عند النقطة 45، ويلاقي التعاون في اليوم ذاته.

Time واتساب
الشباب
الاتحاد
عبدالرحمن العبود

أحدث التعليقات

458
أصلا الجميع متاح له أخذ اللقاح ولا فئات ولا شيء فيه ناس اخذو اللقاح وهم طلاب
غير معروف
والله والكوبة لايكون انت غير البشر ونحن ماندري عزالله لا وجه ولا قفا على قول الكبار
الريان
راعي البوق ما يروح فوق
ابو رياض الحربي
الغامدي جده // البعير الحين اغلى منك
سعد
تعاملت بالتاء المفتوحة وليست التاء المربوطة

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