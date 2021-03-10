بالفيديو.. الاتحاد يقهر الشباب ويتقدم في السباق على اللقب

طلال الغامدي (صدى):
انتزع الاتحاد، فوزا ثمينا من ضيفه الشباب، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح عبد الرحمن العبود أهداف اللقاء لصالح الاتحاد عند الدقيقة 12، بينما تمكن سيبا من تسجيل هدف التعادل لصالح الشباب، في الدقيقة 43.
وسجل في الدقيقة 82، فهد المولد الهدف الثاني لنادي الاتحاد، من ركلة جزاء نفذها بشكل مميز في منتصف المرمى.
بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة، ويواجه الرائد السبت 20 مارس، بينما توقف الشباب عند النقطة 45، ويلاقي التعاون في اليوم ذاته.