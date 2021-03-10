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بالفيديو.. الاتحاد يقهر الشباب ويتقدم في السباق على اللقب

Time منذ 17 دقيقة
Views 1546
بالفيديو.. الاتحاد يقهر الشباب ويتقدم في السباق على اللقب

طلال الغامدي (صدى):
انتزع الاتحاد، فوزا ثمينا من ضيفه الشباب، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبد الرحمن العبود أهداف اللقاء لصالح الاتحاد عند الدقيقة 12، بينما تمكن سيبا من تسجيل هدف التعادل لصالح الشباب، في الدقيقة 43.

وسجل في الدقيقة 82، فهد المولد الهدف الثاني لنادي الاتحاد، من ركلة جزاء نفذها بشكل مميز في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة، ويواجه الرائد السبت 20 مارس، بينما توقف الشباب  عند النقطة 45، ويلاقي التعاون في اليوم ذاته.

Time واتساب
الشباب
الاتحاد
فهد المولد
دوري المحترفين
سيبا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله ، سفله وعلومهم فشله .. .. مالك ومال هاالاخبار المعفنه يا اخت اميره خالد ، شومي عن نقل توافه الاخبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروهم حتى يقروا ويجاوبوا على السؤال / من اين لك هذا ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاها شره ..
المهم
الكفيل أولا أشد العقاب واقصى العقوبه .مع مصادرت جميع المضبوطات .مع التركيز المدينه فل فل .

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