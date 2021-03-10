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تفاصيل جديدة بخصوص المواطن المتلفظ على امرأتين بألفاظ مسيئة في الخبر

Time منذ 56 دقيقة
Views 1677
تفاصيل جديدة بخصوص المواطن المتلفظ على امرأتين بألفاظ مسيئة في الخبر

الشرقية (صدى):
ضبطت شرطة المنطقة الشرقية، مواطن تلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، ووثق فعلته في مقطع نشره عبر حسابه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، لشخص يتلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، وتوثيق ذلك ونشره على حسابه.

وتمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
شرطة الشرقية
الخبر
ألفاظ خادشة للحياء

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله ، سفله وعلومهم فشله .. .. مالك ومال هاالاخبار المعفنه يا اخت اميره خالد ، شومي عن نقل توافه الاخبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروهم حتى يقروا ويجاوبوا على السؤال / من اين لك هذا ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاها شره ..
المهم
الكفيل أولا أشد العقاب واقصى العقوبه .مع مصادرت جميع المضبوطات .مع التركيز المدينه فل فل .

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