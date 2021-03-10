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الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والابتكار

Time منذ ساعة
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الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والابتكار

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والتطوير والريادة والابتكار .

وأكد أن هذا القرار يأتي لتشجيع وتنظيم جهود الإبداع والابتكار وتطوير مخرجات الأعمال الإدارية والخدمية، وتحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة في خططها لعام (2024) من تطوير لمنظومة خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق رؤية المملكة (2030).

سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-، لجهودهم المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين.

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مجلس الوزراء
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله ، سفله وعلومهم فشله .. .. مالك ومال هاالاخبار المعفنه يا اخت اميره خالد ، شومي عن نقل توافه الاخبار ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروهم حتى يقروا ويجاوبوا على السؤال / من اين لك هذا ؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاها شره ..
المهم
الكفيل أولا أشد العقاب واقصى العقوبه .مع مصادرت جميع المضبوطات .مع التركيز المدينه فل فل .

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