فهمي محمد (صدى):
ترددت أنباء عن سقوط صاروخ باليستي على أحد أحياء مأرب أطلقه الحوثيون.
وأضافت " العربية " وفقا لمصادرها: " أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين جراء إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي على مأرب " .
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أوضح أن دعم الجيش اليمني في معركة مأرب " مستمر"، مؤكدا أنها ستكون عصية على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال تركي المالكي، خلال تواجده في مأرب، إنه التقى عددًا من مسؤولي المحافظة اليمنية، مبينا أن الحياة تسير بشكل طبيعي هناك، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي لا تولي اهتمامًا لحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.