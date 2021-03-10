بالفيديو.. أندريا يرفض خسارة القادسية أمام العين

نواف السالم (صدى):
انتهت المباراة بين فريقي القادسية والعين بالتعادل الإيجابي بـ 3أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتمكن فريق العين من إحراز الهدف الأول له في مباراة القادسية، وذلك خلال لقاء الفريقين، عبر اللاعب حسين حلواني في الدقيقة 31 من زمن المباراة..
وأحرز الهدف الثاني لصالح العين، جيترسون، في الدقيقة 73 في حين أحرز الهدف الثالث اللاعب أمادو موتاري في الدقيقة 79.
وأحرز الهدف الأول والثاني اللاعب ليك جيمس لصالح القادسية في الدقيقة الـ" 38 ، 76 " في حين أحرز اللاعب كاروليس أندريا هدف التعادل في الدقيقة 94 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة قد وصل القادسية إلى النقطة 31، حيث سيواجه الهلال السبت الموافق 20 مارس، في حين رفع العين رصيده إلى 17 نقطة، ويلاقي الوحدة الأحد 21 مارس