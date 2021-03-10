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بالفيديو.. أندريا يرفض خسارة القادسية أمام العين

Time منذ 54 دقيقة
Views 1635
بالفيديو.. أندريا يرفض خسارة القادسية أمام العين

نواف السالم (صدى):
انتهت المباراة بين فريقي القادسية والعين بالتعادل الإيجابي بـ 3أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن فريق العين من إحراز الهدف الأول له في مباراة القادسية، وذلك خلال لقاء الفريقين، عبر اللاعب حسين حلواني في الدقيقة 31 من زمن المباراة..

وأحرز الهدف الثاني لصالح العين، جيترسون، في الدقيقة 73 في حين أحرز الهدف الثالث اللاعب أمادو موتاري في الدقيقة 79.

وأحرز الهدف الأول والثاني اللاعب ليك جيمس لصالح القادسية في الدقيقة الـ" 38 ، 76 " في حين أحرز اللاعب كاروليس أندريا هدف التعادل في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة قد وصل القادسية إلى النقطة 31، حيث سيواجه الهلال السبت الموافق 20 مارس، في حين رفع العين رصيده إلى 17 نقطة، ويلاقي الوحدة الأحد 21 مارس

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العين
القادسية

أحدث التعليقات

عدو الخونة
ان اقبلت باض الحمام على الوتد الاخبار هالايام كلها وناسة وعلوم تسعد الخاطر ولله الحمد والله كانهم فازعين لي او احد من اهلي فعلا العود ما يفوح طيبه الا الجمر والسعودي كذلك منبته طيب منذ ابيه خليل الله عليه السلام صاحب مكارم الاخلاق ولا زالت يتواثها هذا الشعب الكريم الوفي الغيور الابي فرحتي بفزعتهم اكثر من فرحتي برجوع مشروعها رغم مايعنيه لها وفقها الله واغنانا واياها وكل مسلم من واسع فضله الله يجبر خواطركم
عدو الخونة
ملاحظاتك بعض المرات تسوى اغلى من الذهب بس مخربها بزعطاتك اللي مالها داعي
عدو الخونة
ياهابين الريح ميلوا يمين ويسار خلوا اجوائنا كلها تتعطر بريحكم لا ابعد الله عنا مرءاكم ولا حرمنا اجركم
عدو الخونة
بالله اليس من الغبن الواضح والفاضح ان يشترك الاستاذ العبد الكريم بنفس الاسم مع خمة الجعر اللي ما شفنا من اكثر الا الضر والعيش المر هالخمة مارفع صيتهم الا السفهاء الذين يدغدغون مشاعرهم ويتلاعبون ببرائتهم
عدو الخونة
مع الاعتذار للامير خالد الفيصل حفظه الله

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