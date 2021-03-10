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بشرى سارة لجماهير النصر قبل مواجهة الأهلي 

Time منذ ساعة
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بشرى سارة لجماهير النصر قبل مواجهة الأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
زف الإعلامي علي العنزي، بشرى سارة لجماهير النصر قبل مواجهة الأهلي غدًا في منافسات دوري للمحترفين.

وأضاف علي العنزي: " الهداف عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة النصر لمواجهة الأهلي غدًا و يغادر مع بعثة العالمي بعد قليل لجدة ".

وسيكون ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة مسرحاً لقمة نارية تجمع أهلي أمام ضيفه النصر، في كلاسيكو مثير، في ختام المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الفريقان عن العودة لسكة الانتصارات حيث لم يعرف الأهلي طعم الفوز في آخر 5 مواجهات، في حين أن النصر لم ينتصر في آخر مباراتين.

 

Time واتساب
النصر
الأهلي
علي العنزي
عبدالرازق حمدالله

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪
ابوبدر
هل هو فعلا دوري ام ... مثل ما قالوا التحف الاثنين بالقناة الزرقاء المضروبة
ابوبدر
مع الاسف ان هذا الكلام يحصل تحت انظار الجهات المختصة وهذا مع الاسف انه امر خطير واشبه بالحث على (ماني قايل لكن عيب والله وش يفهم الواحد من هالدعوات غير ..).
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل. إتق شر من أحسنت إليه، Beware of the evil of well done to him
ابوبدر
هذا صحيح انه متهور بالصاق السيارة بالسيارة ويستاهل المخالفة بدون شك . ولكن فيه مشكلة في كل المملكة مع الاسف وحتى حاصلة بالفيديو هذا للسيارة اللي تصور وهي ان اللي يسوقون يتجهون الى مسار اقصى اليسار بينما منتصف الطريق فاضي ليه ما يمشي فيه ولا يمسك اقصى اليسار طوال رحلته؟... والله فيه ناس تلقاه ماشي باقصى اليسار ٨٠ والا ٩٠ والطريق مسموح فيه لغاية ١٠٠ او ١١٠ وهو ماشي واذا جيته بسرعتك الطبيعية فتجد نفسك راح غصب تهدي فتنزل باقل من سرعته يعني لو ماشي هو ٨٠ او ٩٠ تهدي وراه انت وتكون سرعتك ٧٠ واذا اشرت له لفتح الطريق علشان تتجاوزه يعاند ويستمر في عناده ويمكن تصل معاه لانه يفرمل قدامك والله حصل معي ان وتحد وقف السيارة امامي بالخط السريع وصورته فيديو بعد غير الحالات اللي اشوفها كل يوم اللي قدام احيانا يميكهم العناد نهائيا ما يبغى يفك الميار الايسر ويمكن لو سمع صوت سيارة اسعاف يعطي طناش ولا عنده باحد وهذي مشكلة ولاحظوا اذا مسكتوا خط الكل بعد ما يدخل الطرق السريعة مباشرة يتجهون الى اقصى اليسار وكأنهم يسوقون في سباق فورملا ١ وهو ما راح يمشي السرعة القصوى المسموح بها بل انه بيمشي باقل منها وتلقى المسارات الاخرى فاضيه. والمصيبة انك لو تبي تقول خلاص ابعد عن الشر وتجاوز من اليمين تخاف انك تروح من جهة اليمين ويصير لا قدر الله حادث فتكون انت متهم بالمخالفة لانك تجاوزت من اليمين. حلها عاد 😂

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