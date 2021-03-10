طلال الغامدي (صدى):
زف الإعلامي علي العنزي، بشرى سارة لجماهير النصر قبل مواجهة الأهلي غدًا في منافسات دوري للمحترفين.
وأضاف علي العنزي: " الهداف عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة النصر لمواجهة الأهلي غدًا و يغادر مع بعثة العالمي بعد قليل لجدة ".
وسيكون ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة مسرحاً لقمة نارية تجمع أهلي أمام ضيفه النصر، في كلاسيكو مثير، في ختام المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويبحث الفريقان عن العودة لسكة الانتصارات حيث لم يعرف الأهلي طعم الفوز في آخر 5 مواجهات، في حين أن النصر لم ينتصر في آخر مباراتين.