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شاهد.. أمين المحاسبين يعلق على إلغاء شرط التفرغ في مهنة المحاسبة والمراجعة

Time منذ ساعة
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شاهد.. أمين المحاسبين يعلق على إلغاء شرط التفرغ في مهنة المحاسبة والمراجعة

الرياض (صدى):
قال أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، إن إلغاء شرط التفرغ في مهنة المحاسبة والمراجعة سيسهم في رفع عدد المحاسبين المرخصين إلى 700 بنهاية العام.

وأضاف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " بعد حذف هذا الشرط أتوقع وجود محفز للشباب يحصلون على التراخيص بتنظيمات خاصة ".

وأوضح: " لن يكون مسموح بنفس الطاقة الاستيعابية للمتفرغ "، مضيفا: " تتيح لحوالي 400 شخص حاصل على الزمالة يعمل في القطاع الخاص والحكومي إنه ممكن يكون محاسب قانوني، بالإضافة إلى العدد الموجود حاليا 370 ".

 

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هيئة المحاسبين
شرط التفرغ
مهنة المحاسبة والمراجعة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪
ابوبدر
هل هو فعلا دوري ام ... مثل ما قالوا التحف الاثنين بالقناة الزرقاء المضروبة
ابوبدر
مع الاسف ان هذا الكلام يحصل تحت انظار الجهات المختصة وهذا مع الاسف انه امر خطير واشبه بالحث على (ماني قايل لكن عيب والله وش يفهم الواحد من هالدعوات غير ..).
واضح*** وصريح***
حسبي الله ونعم الوكيل. إتق شر من أحسنت إليه، Beware of the evil of well done to him
ابوبدر
هذا صحيح انه متهور بالصاق السيارة بالسيارة ويستاهل المخالفة بدون شك . ولكن فيه مشكلة في كل المملكة مع الاسف وحتى حاصلة بالفيديو هذا للسيارة اللي تصور وهي ان اللي يسوقون يتجهون الى مسار اقصى اليسار بينما منتصف الطريق فاضي ليه ما يمشي فيه ولا يمسك اقصى اليسار طوال رحلته؟... والله فيه ناس تلقاه ماشي باقصى اليسار ٨٠ والا ٩٠ والطريق مسموح فيه لغاية ١٠٠ او ١١٠ وهو ماشي واذا جيته بسرعتك الطبيعية فتجد نفسك راح غصب تهدي فتنزل باقل من سرعته يعني لو ماشي هو ٨٠ او ٩٠ تهدي وراه انت وتكون سرعتك ٧٠ واذا اشرت له لفتح الطريق علشان تتجاوزه يعاند ويستمر في عناده ويمكن تصل معاه لانه يفرمل قدامك والله حصل معي ان وتحد وقف السيارة امامي بالخط السريع وصورته فيديو بعد غير الحالات اللي اشوفها كل يوم اللي قدام احيانا يميكهم العناد نهائيا ما يبغى يفك الميار الايسر ويمكن لو سمع صوت سيارة اسعاف يعطي طناش ولا عنده باحد وهذي مشكلة ولاحظوا اذا مسكتوا خط الكل بعد ما يدخل الطرق السريعة مباشرة يتجهون الى اقصى اليسار وكأنهم يسوقون في سباق فورملا ١ وهو ما راح يمشي السرعة القصوى المسموح بها بل انه بيمشي باقل منها وتلقى المسارات الاخرى فاضيه. والمصيبة انك لو تبي تقول خلاص ابعد عن الشر وتجاوز من اليمين تخاف انك تروح من جهة اليمين ويصير لا قدر الله حادث فتكون انت متهم بالمخالفة لانك تجاوزت من اليمين. حلها عاد 😂

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