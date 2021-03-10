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سمو ولي العهد يستعرض مع وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1505
سمو ولي العهد يستعرض مع وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الرياض (صدى):
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع معالي وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

وفي بداية الاجتماع، رحب سمو ولي العهد بمعالي وزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل معاليه تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

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روسيا
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
وزير خارجية

أحدث التعليقات

ضاد
ي ليت يطبق في كل بلد مسلم
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
اسعد الدلخ
هذا ومن يتابعه سر تخلف العرب

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