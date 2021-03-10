الأعداد السابقة للصحيفة

" الزكاة والدخل " : 15 مارس آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1378
" الزكاة والدخل " : 15 مارس آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ يناير وفبراير الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر مارس الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تفاديًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في المدة المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

Time واتساب
الهيئة العامة للزكاة والدخل
السلع الانتقائية
إقرارات ضريبة

أحدث التعليقات

ضاد
ي ليت يطبق في كل بلد مسلم
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
اسعد الدلخ
هذا ومن يتابعه سر تخلف العرب

أخر الأخبار

فتاة تتفاجأ بثعبان سام مختبئ داخل جهاز الاستنشاق الخاص بها 
فتاة تتفاجأ بثعبان سام مختبئ داخل جهاز الاستنشاق الخاص بها 
Time منذ دقيقة Views 14
بالفيديو.. القبض على سائق متهور عرض حياة الآخرين للخطر بالرياض
بالفيديو.. القبض على سائق متهور عرض حياة الآخرين للخطر بالرياض
Time منذ دقيقة Views 1060
بالفيديو.. غضب دكة الباطن بعد انقطاع تقنية الـVAR
بالفيديو.. غضب دكة الباطن بعد انقطاع تقنية الـVAR
Time منذ 12 دقيقة Views 1305
" الحياة الفطرية " يوضح حقيقة مقطع " الصيد الجائر لطائر الرهو "
" الحياة الفطرية " يوضح حقيقة مقطع " الصيد الجائر لطائر الرهو "
Time منذ 21 دقيقة Views 1412
طبيب يزور استشارية أشرفت على حالة والدته أثناء حملها به: " شلتك قبل أمك "
طبيب يزور استشارية أشرفت على حالة والدته أثناء حملها به: " شلتك قبل أمك "
Time منذ 29 دقيقة Views 1735
انقلبت الطاولة عليها
انقلبت الطاولة عليها
Time منذ 30 دقيقة Views 300
شيف رايق
شيف رايق
Time منذ 30 دقيقة Views 246
بالفيديو.. الفتح يعود إلى الانتصارات على حساب الباطن بعد 3 خسائر متتالية 
بالفيديو.. الفتح يعود إلى الانتصارات على حساب الباطن بعد 3 خسائر متتالية 
Time منذ 35 دقيقة Views 1380
سمو ولي العهد يستعرض مع وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
سمو ولي العهد يستعرض مع وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
Time منذ 40 دقيقة Views 1504
أسعار ومواصفات أفضل السيارات الهاتشباك
أسعار ومواصفات أفضل السيارات الهاتشباك
Time منذ 44 دقيقة Views 1202