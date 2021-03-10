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شاهد.. وزير الصحة يكشف عن تكاليف المشاريع الصحية في القنفذة

Time منذ ساعة
Views 1595
شاهد.. وزير الصحة يكشف عن تكاليف المشاريع الصحية في القنفذة

الرياض (صدى):
قال وزير ‎الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: " مستمرون في زيارة كل المناطق تنفيذا لتوجيهات ‎خادم الحرمين الشريفين " .

وأضاف توفيق الربيعة خلال لقاء مع قناة الإخبارية: " تكاليف المشاريع الصحية في القنفذة تقدر بـ 240 مليون ريال " .

وأوضح وزير الصحة: " يهمنا الوصول للمستفيدين ورؤية الخدمات في جميع المناطق والمحافظات " .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 245 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 371,583 حالة تعافي، فضلًا عن 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6545 حالة.

Time واتساب
القنفذة
وزارة الصحة
توفيق الربيعة

أحدث التعليقات

ضاد
ي ليت يطبق في كل بلد مسلم
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مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
مافهمت كيف حملها به هي أمه وضحوا
اسعد الدلخ
هذا ومن يتابعه سر تخلف العرب

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