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نجم المنتخب السابق فؤاد أنور يوجه رسالة لوزير الرياضة

Time منذ ساعة
Views 2523
نجم المنتخب السابق فؤاد أنور يوجه رسالة لوزير الرياضة

طلال الغامدي (صدى):
قدم لاعب المنتخب الوطني والشباب السابق، فؤاد أنور، الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على وقوفه بجانبه في مرضه.

وقال فؤاد أنور: " الشكر لله ثم لصاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووقوفه معي ف مرضي اللهم اجعلها ف موازين حسناته شكراً أيها الأمير وبيض الله وجهك ".

وكان فؤاد أنور، قد طمأن الجمهور على صحته بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لعارض صحي، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى، معلقًا بقوله: " ‏الحمد لله تم طلوع من المستشفى يوم الجمعة وإن شاء الله شر وزال ".

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تفاصيل الحالة الصحية لنجم المنتخب السابق فؤاد أنور

 

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فؤاد أنور
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة

أحدث التعليقات

ضاد
ي ليت يطبق في كل بلد مسلم
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اسعد الدلخ
هذا ومن يتابعه سر تخلف العرب

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