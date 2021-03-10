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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 45 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 26 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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حالة الطقس
الخليج العربي
الرياح السطحية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

ع. س. ع
ماذا لدى هذا الرويبضة المنحط
ع. س. ع
الله لا يخلف علية طفشنا من النفاق والكذاب نبي مستشفيات وكوادر طبية مثل الدول المتقدمة وناس تخاف الله وتعمل بأمانة يأتي المسؤلين لتفقد القطاعات المسؤولين عنها فيشغلهم المنافقين بالأكلات والعزايم فينشغلون عن ما جائو من أجلة والله لو قيل لة ادع إلى هذة المائدة الفقراء والمساكين والمحتاجين لن يفعل لأنة منافق
شهد
تحياتي لكاتب يمتلك كل ادوات الاقناع ويقدم افكارا واضحة ويعالج مشاكل عامة تهم كل الناس ..حقيقي كل مقالاتك رائعة
اميرة ميرو
مقال جميل استفدت منه كثيرا واشكرك عليه ..
اسعد الدلخ
اليمنه مكوشين على تجارة الذهب بالمليارات....الخ السواريه مكوشين على المطاعم وخاصه المشاوي وشاورما الجاج.. ...الخ الخ الخ.. حتى بورعي بورعي بورعي البورعي.. الي كان حيرمي نفسه بعد ماتت الجاموسه فتح سلسلة مطاعم كوشري البورعي...

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